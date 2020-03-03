Амурчане привезли 5 медалей с соревнований по кикбоксингу

С 28 февраля по 1 марта в Хабаровске прошел краевой чемпионат и первенство по кикбоксингу. Участие в нем приняли больше 100 спортсменов: из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и Благовещенска. Амурскую область представляла команда «Машина».

Соревнования проходили в разделе «фул-контакт». Амурчане завоевали два первых места (Михаил Папышев и Тимур Твердоух), одно серебро (Никита Нечаев) и две бронзы (Роман Думов и Николай Бакланов). Николай Бакланов – самый юный участник турнира из Благовещенска, ему всего 13 лет.

​«Для большинства ребят это были первые выездные соревнования. Конечно, они и раньше показывали хорошие результаты на родных рингах. А тут еще и подтвердили свой уровень подготовки на краевом турнире ​ в Хабаровске, – рассказывает тренер команды «Машина» по кикбоксингу Иван Колесник. – К соревнованиям ребята готовились около месяца, но сейчас главное для нас – успешно выступить на турнире Дальневосточного федерального округа».

Турнир ДФО по кикбоксингу пройдет в Уссурийске с 20 по 22 марта. Амурские спортсмены прошли на него отбор и совсем скоро будут отстаивать честь области.