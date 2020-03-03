Гороскоп 3 марта: Козерогам необходимо взять на себя ответственность, Львы наладят отношения с друзьями

Восход Солнца: 07:08

Заход Солнца: 18:14

Солнце в Рыбах.

Овен. День преобразования энергии. Жизненный потенциал начинает расти. Вам будет легко справиться с самыми сложными задачами, которые вам казались неразрешимыми. Творческие люди смогут раскрыть свой потенциал. Звезды советуют не упускать благоприятный момент для укрепления социального и материального положения. Вы не должны отказываться от новых дел, даже если они покажутся бесперспективными.

Телец. Возросшая эмоциональность и вспыльчивость могут стать причиной ссор с партнерами или близкими людьми. Сегодня лучше не перегружаться и не заниматься ничем серьезным – вероятны сильные головные боли, нервные срывы. Старайтесь не взваливать на себя непосильные нагрузки и не ставить перед собой глобальных задач. Распределите их на всю неделю.

Близнецы. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска вам не помешает. Веселое шумное общество приятелей, увлекательные поездки и развлечения – вот что Вам сейчас нужнее всего. Будьте осторожны — эмоции сегодня трудно удержать в обыденном русле.

Рак. Энергетически мощный день. Следует быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Сегодня внимательно отнеситесь к коммерческим операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, давать обещания. Возможны мелкие потери, кражи. Не исключено, что этот день преподнесет Вам сюрпризы или радостные новости, связанные с близкими людьми.

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Лев. День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вам удастся наладить отношения со многими, как Вам казалось, потерянными друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от Вас повышенного внимания и личного участия.

Дева. Сегодня Вам грозят недоразумения на службе. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не стоит менять вид деятельности или работу, данный период этому не благоприятствует. Избегайте нервного перенапряжения, как источника тяжелых заболеваний.

Весы. Напряженный день. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вероятны ссоры или домашние хлопоты. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, так как многое зависит не только от Весов. Все отношения с окружающими стройте на прирожденном стремлении к службе во благо людей, великодушии и милосердии.

Скорпион. Звезды по-прежнему относятся к Вам с благосклонностью, однако сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой или завершить отложенные по каким-либо причинам дела. День связан с преобразованием космической энергии, поэтому не стоит совершать необратимых поступков или принимать ответственные решения. Звезды предупреждают, что сегодня ваша любовь к риску и опасностям ради самих опасностей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем или привести к крупной ссоре с близкими людьми.

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Стрелец. Период испытаний продолжается, однако если вы сумели выдержать экзамен на зрелость, то сможете трезво переосмыслить прошлое, продумать предстоящие действия, обрести мир и покой в семье. В конце концов задуманное можно реализовать другими методами и с новыми людьми. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих.

Козерог. Опасный день. Необходимы ответственность за свои поступки, воздержание, пост. Избегайте шумных застолий и высоты. Скорее всего, во второй половине дня Вас ожидает некоторый упадок сил или неприятное известие.

Водолей. Активный творческий день, символизирует любовь и прощение. Вероятно, Вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Рекомендуется навестить забытых друзей и родных, которые могут нуждаться в вашей помощи. Благоприятны творческая работа, прогулки с детьми.

Рыбы. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательны физическое перенапряжение или действия, связанные с риском. Благоприятное время для уединения, философских рассуждений, размышлений о переходе к новому роду деятельности, оказанию помощи близким.

Астролог: Вальдемар Небоходцев