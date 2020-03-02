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сегодня, 20:18 11

Юрист: «Доверять ребенка отцу, который поставил его жизнь под угрозу, нельзя»

Юрист: «Доверять ребенка отцу, который поставил его жизнь под угрозу, нельзя»

Мама трехлетнего ребенка, Анастасия Иваницына, которого отец насильно вырвал у нее из рук и увез, опасается за психологическое и физиологическое здоровье малыша. Сейчас она ничего не знает ни о состоянии сына, ни о его самочувствии. Родственники, у которых находится мальчик в Рязанской области, на связь не выходят. Об этом она рассказала в программе «Простые вопросы».

Сейчас Анастасия Иваницына в стадии развода. В интервью она призналась, что боится супруга. Тот вечер вспоминает в подробностях.

«Мы вышли на улицу, и я смотрю: выходит мужчина из машины и ускоряется в нашу сторону. Я сразу же узнала супруга. Дальше он пшикнул мне что-то в глаза – я получила химический ожог глаз – и начал хватать ребенка, прям рвал. Мы с Давидом сильно ударились об забор. Давид плакал, кричал. Я тоже кричала о помощи. Такси рядом стояло, мужчина с детьми, никто не откликнулся», – вспоминает Анастасия.

Анастасия написала заявление в полицию, сняла побои. Позже выяснилось, что отец мальчика увез ребенка в Хабаровск. Сотрудники хабаровской полиции связались с мамой и сообщили, что ребенок находится в аэропорту с отцом и что с ним все хорошо, он улетел в Москву.

«Я говорю им: "А вы это видео видели? С ним в принципе не может быть все нормально!" Почему с моим ребенком не проработал психолог, почему его в больницу не отправили? Как можно в аэропорту увидеть, что у него все в порядке? У меня не все в порядке! Почему опека не работала? Мне ответили, что в выходные не работает. Я не верю, когда говорят, что с моим ребенком все нормально. Я уверена, что с ним все ненормально», – возмущена Анастасия.

Представитель женщины, Виктория Мяснова, считает, что со стороны органов полиции имеются нарушения. «Правоохранительные органы должны были задержать его за нанесение телесных повреждений супруге, за нанесение телесных повреждений ребенку, и как минимум ребенок должен был находиться в больнице. Нельзя доверять ребенка человеку, который заведомо поставил его жизнь и здоровье под угрозу», – уверена юрист.

По словам Виктории, у детей в возрасте, как у Давида, очень сильна биологическая привязанность к матери, и разлучать их нельзя. Кроме этого, произошедшая ситуация выявила существенный пробел в российском законодательстве.

«У нас в законодательстве есть достаточно большой пробел – когда один из родителей, отдельно проживающий, просто приезжает и неважно, каким способом, хитростью или с применением физической силы, забирает ребенка. Пожалуйста, обращайтесь в суд, и все. И никто не поможет. У нас нигде не прописано, что, если родители проживают отдельно, но юридически еще не разведены, с кем должен быть ребенок, до того момента, пока не будет заключено нотариальное соглашение об определении места жительства ребенка либо не будет вынесено решение суда», – объясняет юрист.

Какие меры будет предпринимать Анастасия, чтобы вернуть ребенка, а также о том, почему в области назрела необходимость создания кризисных центров для женщин, подвергшихся насилию, об этом в видео.

Просмотров всего: 697

#дети #происшествия #Простые вопросы

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Комментарии
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    1 час назад

    Юристам доверять нельзя.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    По камере нельзя установить личность,дело просто развалится в суде,если и дойдет

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Странна что мама ещё не в Московии у Малахова в студии.

    Пара дней прошло - она уже на телевидении заместо самолёта.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    А как эти горе-мамаши отцов держат в неведении относительно детей? Конечно люди все разные, но пока закон одностороннен в отношении определения с кем проживает ребёнок, проблемы будут случиться. Адекватный отец имеет право принимать участие в воспитании ребёнка, если иное не ограничено судом! Мать не имеет право шантажировать отца встречами с ребёнком! Ребёнок может жить и с отцом и с матерью.

  • Туманный Альбион

    Туманный Альбион
    56 минут назад

    Амурчанин28

    По камере нельзя установить личность,дело просто развалится в суде,если и дойдет



  • Куратор

    Куратор
    41 минута назад

    У таких мамашек априоре в их тупой голове нет понятия отцовская любовь. По их мнению спермодонор выполнил свою миссию, вперед за алиментами и к своей любимой мамочке. Парень с газом конечно переборщил, но в горячке можно и не такого натворить. Эмоции в данной ситуации, главный враг отца. Тут нужно действовать методично и хладнокровно. Хотя итог данной истории вполне ясен...Еще одна безотцовщина, еще один алиментщик одной ногой с инсультом, и главная героиня, через полгода на мамбе, хочу, люблю, скучаю...

  • mm_Сёма Куликов

    mm_Сёма Куликов
    25 минут назад

    Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ---- http://bit.do/mypres

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    21 минута назад

    Всегда углубляйтесь в контекст. Видео от АИ однобоко. Да это и понятно. Юрист как и ее доверитель -мама ребенка хотели придать, как сейчас говорят, общественный резонанс.

    Слушаем видео: здесь уже негативные моменты в адрес отца ребенка. Со слов "журналистки" : нападение произошло на молодую женщину и ее маленького сына. Нападение на сына не соответствует реальной картине.

    Далее по тексту интервью: и до этого мама не видела ребенка. С СЕНТЯБРЯ по ЯНВАРЬ ребенок находился с отцом. В полицию она не обращалась, как всем понятно.

    НЕДЕЛЮ она находилась в Нижнем Новгороде. Она жалуется, что ее не оставляли наедине. Почему она не обратилась в полицию нижнего, почему она не обращалась в ФСБ? Интересный вопрос.

    И далее: В первый раз ОНА ПОЕХАЛА НЕ С НАМЕРЕНИЕМ УВЕЗТИ ДАВИДА. - ее слова и далее по интервью.

    Слушайте граждане интервью: Ну и вообще то там материнское что...хотя бы вот с сыном -это не вырезка из текста. Это ее ответ.

    2020 года 20 года февраля приехали ЕГО родители, пошли они в торговый центр. Но мама оттуда сбежала (сбежали-со слов матери).



    Анастасия, со слов ее представителя-юриста - жертва семейных разладов. Жертве было пофигу на ребенка многие месяцы.



    Юрист сообщил : Отец имеет полноценные права, к сожалению.

    И вот тут я ох....л. (Модератор прошу не банить). На 14 минуте 02 секунде мама начинает говорить ТУТ ФРАЗУ КОТОРАЯ УНИЧТОЖАЕТ ЕЕ КАК МАТЬ: Ну не мне мне ребенка , но и с таким отцом, что он накануне совершил в обед следующего дня, отправив его в другой конец страны.

    Взяли, говорит мама, да отдали бы в распределитель.

    Это мое личное суждение: Бедный ребенок. Или не бедный и все пройдет. Папа армянин ( зовут Давид - к гадалке не ходи) погулял с нашей героиней. Вкусил всю прелесть ее характера. Осознал кто она есть. И решил правильно провести эвакуацию. Но мама ребенка( осознав что денежек меньше станет) устроила тут хайп.

    Там по тексту, ужас а не женщина

  • И это прекрасно

    И это прекрасно
    10 минут назад

    Есть хорошая фраза, не очень литературная: Анастасия Иваницына -"конченная мать".

    И, может быть, с дедушками и бабушками ребенку будет лучше.

  • 55

    55
    7 минут назад

    fullЮристам доверять нельзя.


    Юрист как раз прав. По нашему законодательству супруги безнаказанно могут красть своего ребёнка друг у друга. Сейчас это право возникло у супруги. Плохо все это, но не суд, ни законодатель не разрешит данный спор. Здесь нужно обычное здравомыслие ради благополучия ребёнка, а не мщения друг другу разошедшимся супругам. В данной ситуации супруг оказался, мягко сказать, не прав.

  • 55

    55
    4 минуты назад

    Иной раз страшно подумать, что для разрешения данного спора соломонова решения не хватает.

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