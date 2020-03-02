Юрист: «Доверять ребенка отцу, который поставил его жизнь под угрозу, нельзя»

Сейчас Анастасия Иваницына в стадии развода. В интервью она призналась, что боится супруга. Тот вечер вспоминает в подробностях.

«Мы вышли на улицу, и я смотрю: выходит мужчина из машины и ускоряется в нашу сторону. Я сразу же узнала супруга. Дальше он пшикнул мне что-то в глаза – я получила химический ожог глаз – и начал хватать ребенка, прям рвал. Мы с Давидом сильно ударились об забор. Давид плакал, кричал. Я тоже кричала о помощи. Такси рядом стояло, мужчина с детьми, никто не откликнулся», – вспоминает Анастасия.

Анастасия написала заявление в полицию, сняла побои. Позже выяснилось, что отец мальчика увез ребенка в Хабаровск. Сотрудники хабаровской полиции связались с мамой и сообщили, что ребенок находится в аэропорту с отцом и что с ним все хорошо, он улетел в Москву.

«Я говорю им: "А вы это видео видели? С ним в принципе не может быть все нормально!" Почему с моим ребенком не проработал психолог, почему его в больницу не отправили? Как можно в аэропорту увидеть, что у него все в порядке? У меня не все в порядке! Почему опека не работала? Мне ответили, что в выходные не работает. Я не верю, когда говорят, что с моим ребенком все нормально. Я уверена, что с ним все ненормально», – возмущена Анастасия.

Представитель женщины, Виктория Мяснова, считает, что со стороны органов полиции имеются нарушения. «Правоохранительные органы должны были задержать его за нанесение телесных повреждений супруге, за нанесение телесных повреждений ребенку, и как минимум ребенок должен был находиться в больнице. Нельзя доверять ребенка человеку, который заведомо поставил его жизнь и здоровье под угрозу», – уверена юрист.

По словам Виктории, у детей в возрасте, как у Давида, очень сильна биологическая привязанность к матери, и разлучать их нельзя. Кроме этого, произошедшая ситуация выявила существенный пробел в российском законодательстве.

«У нас в законодательстве есть достаточно большой пробел – когда один из родителей, отдельно проживающий, просто приезжает и неважно, каким способом, хитростью или с применением физической силы, забирает ребенка. Пожалуйста, обращайтесь в суд, и все. И никто не поможет. У нас нигде не прописано, что, если родители проживают отдельно, но юридически еще не разведены, с кем должен быть ребенок, до того момента, пока не будет заключено нотариальное соглашение об определении места жительства ребенка либо не будет вынесено решение суда», – объясняет юрист.

Какие меры будет предпринимать Анастасия, чтобы вернуть ребенка, а также о том, почему в области назрела необходимость создания кризисных центров для женщин, подвергшихся насилию, об этом в видео.