Около автовокзала в Благовещенске задержали мужчину с наркотиками
На маршруте патрулирования в районе автовокзала Благовещенска сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину. В ходе личного досмотра у гражданина 1974 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли наркотик.
Вещество, согласно проведенному исследованию, является гашишным маслом весом 3,7 грамма. Мужчина пояснил, что сам изготовил и хранил наркотик для личного потребления.
Отделом дознания МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело.
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