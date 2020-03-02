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сегодня, 19:42 0

Около автовокзала в Благовещенске задержали мужчину с наркотиками

Около автовокзала в Благовещенске задержали мужчину с наркотиками
Фото: Амур.инфо

На маршруте патрулирования в районе автовокзала Благовещенска сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину. В ходе личного досмотра у гражданина 1974 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли наркотик.

Вещество, согласно проведенному исследованию, является гашишным маслом весом 3,7 грамма. Мужчина пояснил, что сам изготовил и хранил наркотик для личного потребления.

Отделом дознания МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело.

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#происшествия

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