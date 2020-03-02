В АОКБ появился новый ангиограф за 48,8 миллиона

В Амурской областной клинической больнице введен в эксплуатацию новый ангиограф. С его помощью врачи могут быстро, точно и безболезненно для пациента диагностировать и лечить сосудистые патологии.

Аппарат установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его стоимость – 48,8 миллиона рублей.

Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения создано на базе АОКБ в 2011 году, когда в рамках организации Регионального сосудистого центра в клинику поступил первый ангиографический комплекс германского производства. На протяжении всего периода функционирования отделения сохраняется устойчивая положительная динамика роста числа выполняемых рентгенэндоваскулярных лечебных и диагностических операций.

К примеру, с каждым годом растет количество выполненных коронарографий и коронарографий со стентированием. Так, если в 2012 году было выполнено 642 коронарографии, из них 212 – со стентированием, то в 2019 году – 1 416 коронарографий, включая 818 стентирований коронарных артерий, в том числе пациентам с инфарктом миокарда.

Теперь в отделении функционируют две рентгеноперационные, которые оснащены современными ангиографическими комплексами.

«С введением нового комплекса в работу у нас появилась возможность увеличить объем выполняемых оперативных вмешательств как по экстренным показаниям, так и в плановом порядке. Новый ангиограф соответствует всем современным требованиям и имеет более совершенное программное обеспечение с возможностью выполнения ротационной ангиографии и последующей 3D-обработкой изображения», – говорит главный внештатный специалист Приамурья по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения АОКБ Алексей Русаков.

В отделении работают пять врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, которые имеют высшую и первую квалификационные категории, сообщает областной минздрав.

Отделение работает в круглосуточном режиме, оказывая экстренную и плановую диагностическую и лечебную помощь пациентам, поступающим в АОКБ. В том числе, с неотложными состояниями, такими как острый коронарный синдром и острые нарушения мозгового кровообращения.

Приоритетным направлением деятельности отделения, конечно же, является сердечно-сосудистая хирургия, оказание медицинской помощи больным с инфарктом миокарда.

Оснащение РСЦ новым оборудованием, как ожидают специалисты, позволит значительно улучшить показатели снижения смертности населения Амурской области от сосудистых заболеваний.