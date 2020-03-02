Первый в этом году пуск с Восточного состоится в конце апреля

«(...)Первый пуск этого года с этого космодрома – конец апреля», – написал он.

Рогозин опубликовал у себя на страничке фотографии ракет и разгонных блоков в монтажно-испытательных корпусах Восточного, а также видео одного из блоков стартового сооружения ракеты «Ангара» изнутри и кадры стартового сооружения, снятые из вертолета.

В объектив также попали командный пункт стартового комплекса «Ангара» на Восточном. «Это один из многих объектов строящейся 2-й очереди нашего космодрома. До конца марта третий этаж этого мощного бункера будет достроен», – уточнил глава Роскосмоса.