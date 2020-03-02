Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:30 2

В Благовещенске директор компании не платила зарплату работникам из-за корысти

В Благовещенске директор компании не платила зарплату работникам из-за корысти
Фото: pixabay.com

В Благовещенске директор общества с ограниченной ответственностью свыше двух месяцев не выплачивала полностью зарплату четверым работникам. При этом, как показала судебная экономическая экспертиза, необходимые денежные средства у организации имелись.

Однако деньги направлялись на нужды, связанные с производственной деятельностью, не являвшиеся первоочередными по сравнению с выплатой работникам заработанного.

В результате принятых мер на стадии предварительного следствия вся задолженность перед работниками погашена.

Но, так как подозреваемая совершила преступление небольшой тяжести впервые, признала свою вину и полностью возместила причиненный вред, следствие заявило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении ей штрафа.

Просмотров всего: 594

#происшествия #работа #финансы

распечатать


Общество

Около автовокзала в Благовещенске задержали мужчину с наркотиками
В России и мире 7

Блогерша Диденко после гибели мужа и друзей в бане пришла на шоу Малахова
Общество 1

Выплата пособий на детей от 3 до 7 лет ожидается с июля

Общество

Впереди у россиян три выходных дня

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    фамилия и название организации

  • позитивный

    позитивный
    10 минут назад

    Скоро не будут наказывать же..

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь