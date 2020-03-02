В Благовещенске директор компании не платила зарплату работникам из-за корысти

В Благовещенске директор общества с ограниченной ответственностью свыше двух месяцев не выплачивала полностью зарплату четверым работникам. При этом, как показала судебная экономическая экспертиза, необходимые денежные средства у организации имелись.

Однако деньги направлялись на нужды, связанные с производственной деятельностью, не являвшиеся первоочередными по сравнению с выплатой работникам заработанного.

В результате принятых мер на стадии предварительного следствия вся задолженность перед работниками погашена.

Но, так как подозреваемая совершила преступление небольшой тяжести впервые, признала свою вину и полностью возместила причиненный вред, следствие заявило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении ей штрафа.