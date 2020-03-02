Во время ралли на Астрахановских лугах авто вылетело за пределы трассы (видео)
В прошедшие выходные на Астрахановских лугах прошли соревнования по ралли – «Амур 2020». Это был первый этап ралли на Кубок российской Автомобильной Федерации зоны Сибири и Дальнего Востока.
Борьбу за кубок в различных классах на одной трассе начали 15 спортсменов из Амурской области, Приморского и Хабаровского краев. Общая протяженность трассы составила 175 километров.
Не всем довелось дойти до финиша. Были технические сходы экипажей.
«Кубком «За волю к победе!» региональная общественная организация «Автомобильного спорта амурской области» наградила экипаж участников из Приморского и Хабаровского краев. В первый же день под конец прохождения трассы в борьбе за секунды второго места в зачёте ребята допустили ошибку и вылетели за пределы трассы. Каркас и ремни безопасности не позволили получить травмы и помощь медиков не понадобилась. А оперативная работа всех служб, позволила быстро восстановить ход гонки», – сообщили в региональной общественной организации «Автомобильного спорта Амурской области».
Результаты 1 этапа Кубка РАФ зоны Сибири и Дальнего Востока по ралли таковы.
Класс «Абсолют»:
- Украинец Алексей, Украинец Михаил 02:03:57,6
- Борисова Альвина, Носова Юлия 02:07:44,7
- Чубаров Илья, Тимашев Денис 02:11:15,4
Класс «1600Н»:
Гуменюк Филипп, Гуменюк Артур 02:19:48,1
Командный зачёт:
- Субару клуб Владивосток
- STIHIYA.GT
Ралли 3 категории:
- Галич Владимир, Батова Алина 02:16,4
- Носов Денис, Сизков Владислав 02:52,7
- Волков Дмитрий, Волкова Елена 04:23
Зрителей соревнований накормили горячим обедом и напоили чаем на полевой кухне ДВОКУ.
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