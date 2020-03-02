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сегодня, 18:04 0

Во время ралли на Астрахановских лугах авто вылетело за пределы трассы (видео)

Во время ралли на Астрахановских лугах авто вылетело за пределы трассы (видео)
Фото: Скриншот видео

В прошедшие выходные на Астрахановских лугах прошли соревнования по ралли – «Амур 2020». Это был первый этап ралли на Кубок российской Автомобильной Федерации зоны Сибири и Дальнего Востока.

Борьбу за кубок в различных классах на одной трассе начали 15 спортсменов из Амурской области, Приморского и Хабаровского краев. Общая протяженность трассы составила 175 километров.

Не всем довелось дойти до финиша. Были технические сходы экипажей.

«Кубком «За волю к победе!» региональная общественная организация «Автомобильного спорта амурской области» наградила экипаж участников из Приморского и Хабаровского краев. В первый же день под конец прохождения трассы в борьбе за секунды второго места в зачёте ребята допустили ошибку и вылетели за пределы трассы. Каркас и ремни безопасности не позволили получить травмы и помощь медиков не понадобилась. А оперативная работа всех служб, позволила быстро восстановить ход гонки», – сообщили в региональной общественной организации «Автомобильного спорта Амурской области».

Результаты 1 этапа Кубка РАФ зоны Сибири и Дальнего Востока по ралли таковы.

Класс «Абсолют»:

  1. Украинец Алексей, Украинец Михаил 02:03:57,6
  2. Борисова Альвина, Носова Юлия 02:07:44,7
  3. Чубаров Илья, Тимашев Денис 02:11:15,4

Класс «1600Н»:

Гуменюк Филипп, Гуменюк Артур 02:19:48,1

Командный зачёт:

  1. Субару клуб Владивосток
  2. STIHIYA.GT

Ралли 3 категории:

  1. Галич Владимир, Батова Алина 02:16,4
  2. Носов Денис, Сизков Владислав 02:52,7
  3. Волков Дмитрий, Волкова Елена 04:23

Зрителей соревнований накормили горячим обедом и напоили чаем на полевой кухне ДВОКУ.

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