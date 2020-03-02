Блогерша Диденко после гибели мужа и друзей в бане пришла на шоу Малахова

29-летняя Екатерина Диденко продолжает держать фанатов в курсе событий после гибели мужа и двух друзей на вечеринке в честь своего дня рождения. Знакомые популярной девушки не отстают от вдовы и стараются максимально похайпить на трагедии.

Количество фолловеров Екатерины за два дня выросло на 500 тысяч и достигло полутора миллионов благодаря трагедии. Диденко на этом не остановилась и отправилась на ток-шоу Андрея Малахова. Мария Погребняк выступила в роли приглашенного эксперта. Она обвинила мать двоих детей в беспечности, которая привела к катастрофе.

«Мы приглашаем наших родственников и друзей на празднования своего дня рождения, и мы несём ответственность за их безопасность! Они нам доверяют, поэтому принимают участие в различных шоу-программах! Мы ответственно должны подходить ко всем шоу! Ведь там могут быть и наши дети! Если ты в чем-то не уверен, не приглашай других участвовать в этом», – цитирует Марию Cosmo.ru.

Супруга футболиста Павла Погребняка сообщила, что в эфире будет обнародована переписка с продавцами сухого льда. Те предупреждали супругов об опасности использования состава в непроветриваемом помещении. «Но сила хайпа взяла верх над безопасностью людей. Все гости безоговорочно надели халаты, маски, очки и прыгнули в „бассейн смерти“. Они доверились организаторам, ведь Екатерина и Валентин часто проводили химические эксперименты», – возмутилась инстадива.

Виктория Боня также призналась, что ее позвали на скандальный эфир. Однако она отказалась от съемок. Боня отметила, что люди рискуют самым дорогим ради эффектных кадров. «Для того, чтобы найти какой-то суперконтент в своем Инстаграме, люди готовы жертвовать своей жизнью», – высказалась Виктория.

Диденко рассказала в в своих историх о своем эмоциональном состоянии. При этом блогер не забыла о макияже и фильтрах. «Аптечная ревизорро» показала на видео убитую горем свекровь. Екатерина также заявила, что «похорон в гробу в землю» не будет, погибшего мужчину кремируют.

Друзья популярной блогерши стараются не отставать от нее в хайпе. Одна подруга поделилась, что приехала к Катюше посидеть с ее детьми, пока та отлучилась по делам. Девушка сняла на видео детей, которые еще не знают о смерти папы, и показала, как с ними играет.

Еще одна блогерша перед эфиром на телевидении отправилась в салон, где сделала перманентный макияж с хорошей скидкой. Она попросила не писать гадости Екатерине, которой и так тяжело. Диденко осталась одна с двумя детьми и ипотечным кредитом.

Беременная девушка, которая также присутствовала на вечеринке, показала себя в красивом пеньюаре. Стоя перед зеркалом, она погладила свой животик и сообщила, что получила приглашение на шоу. «В силу своего положения я никуда не пойду. Антон сегодня поедет к Андрею Малахову. Будут и другие блогеры», – рассказала участница смертельного праздника в банном комплексе. После этого она показала селфи с мужем в нарядной виде и свой новый маникюр. По ее словам, они решили прогуляться и отвлечься от грустных мыслей.

Еще одна подружка Екатерины со смехом рассказала, что убедилась в том, что у нее есть ангел-хранитель. Она должна была с семьей присутствовать на вечеринке в бане, но в последний момент не смогла. «Слава Богу, что у меня не получилось», – отметила девушка. Тут же она с улыбкой рассказала, что сегодня у нее была съемка в метро. И когда они на секунду отвлеклись, кто-то украл их бананы в красивой авоське.

Мужчину из компании Диденко возмутило, что Катю и ее друзей затравили. Он сравнил себя с именитыми поэтами. «Блогер – это призвание. Это как поэт или писатель 200−300 лет назад. Мы живем ради подписчиков. Без них жизнь теряет для нас смысл. Раньше поэты писали стихи о своих переживаниях. Сейчас в реалиях XXI века выходят в прямой эфир. Неужели это так сложно понять?» – удивился молодой человек.

Трагическая вечеринка прошла 29 февраля в Московском банном комплексе. Муж Екатерины, Валентин, высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Они хотели снять эффектное видео с клубами дыма на поверхности. Однако из-за химической реакции от отравления углекислым газом погибли муж именинницы и двое ее друзей – Наталья и Юрий. Момент гибели людей попал на видео.

Марию Погребняк потрясла нелепая гибель троих молодых людей за лайки и хайп. Юлия Савичева заявила, что блогерство калечит сознание людей.