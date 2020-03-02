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Защита экс-мэра Свободного Романова аргументировала, почему обжалует его приговор

Защита экс-мэра Свободного Романова аргументировала, почему обжалует его приговор
Фото: скриншот видео

5 марта Амурский областной суд рассмотрит апелляцию по приговору бывшему мэру города Свободный. 24 декабря 2019 года Юрий Романов был приговорен к шести годам лишения свободы. Независимый оценщик Наталья Карпец получила наказание в виде трех лет заключения.

Как было установлено Свободненским городским судом, в 2015 году Юрий Романов, являясь главой Свободненского района, организовал продажу оздоровительного лагеря «Гвардеец». Муниципальное имущество было реализовано за 1,3 миллиона рублей. Однако следствие предоставило данные об оценке «Гвардейца» в 7,3 миллиона рублей. Обвинительный приговор вынесен и в отношении Натальи Карпец, которая давала заключение об оценке имущества.

Адвокат Юрия Романова считает, что это решение незаконно: «Обвинение строится на том, что лагерь продан по заниженной цене. Но суд почему-то не учел мнения других экспертов в оценке стоимости имущества. Продали лагерь в отсутствие Юрия Павловича, он был в отпуске в тот момент. К тому же продажа лагеря носила открытый характер – имущество было выставлено на торги. Депутаты районного Совета и прокурор сделку одобрили».

В пользу аргументов осужденных высказался адвокат по уголовным делам правового центра «Человек и Закон» Евгений Эрлихман.

«Привлеченные следователем оценщики из Благовещенска определили стоимость «Гвардейца» в семь с лишним миллионов рублей. То есть ущерб району составил шесть миллионов. Примечательно, что были сделаны аж четыре экспертизы, и каждая обошлась государству в сотни тысяч. А первую оценку они составили по фотографиям, даже не выезжая на место. Кроме того, мы выявили множество серьезных процессуальных нарушений, допущенных следователями», — уверен адвокат.

Как утверждает защита осужденных, с приговором суда не согласились ни адвокаты, ни экспертное сообщество оценщиков России. На апелляционном заседании адвокаты Юрия Романова и Натальи Карпец будут требовать вынесения оправдательного приговора.

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#Свободный #суды

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