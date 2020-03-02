Петербургские ученые назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России интенсивно работает над созданием вакцины от нового коронавируса. Начало доклинических испытаний ученые планируют на четвертый квартал текущего года.

Представитель НИИ объяснил, что китайские ученые расшифровали геном нового коронавируса и опубликовали его в международной базе данных еще 12 января. Для создания вакцины этого достаточно – можно обойтись и без штамма, уточнил собеседник РИА Новости.

«На каком-то этапе, возможно, понадобится живой вирус, например, когда будут готовы прототипы вакцин и когда будет модель животных, на которой можно показать, что наша вакцина защищает от инфекций», – отметил он.

Вакцину планируется создать в третьем квартале 2020 года, а в четвертом – начать доклинические испытания на мышах, это займет еще несколько месяцев. При этом регистрация ожидается в середине 2021-го.

«Надо понимать, что в условиях законодательства России вакцина – это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев», – пояснил представитель НИИ.

Предполагается, что вакцина будет защищать людей разного возраста. По словам специалиста, сейчас дети не попадают в группу риска по заражению коронавирусом, подавляющее большинство заболевших старше 30 лет. Кроме того, по правилам регистрации вакцина сначала должна быть испытана на взрослых здоровых людях и только потом на детях.

Собеседник агентства также заверил, что вирус практически не мутирует, поэтому создаваемая вакцина от него будет актуальна к моменту ее регистрации.

«Китайский коронавирус очень стабилен, безусловно, небольшие мутации есть, но это не грипп, который моментально меняется, это достаточно консервативный вирус, поэтому нет даже таких опасений, что вакцины, которые сейчас пошли в разработку, станут неактуальными», – заключил специалист.

В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем стал коронавирус нового типа, заболевание получило название Covid-19.

Общее число заразившихся в материковом Китае превысило 80 тысяч, умерли 2 912 человек, выздоровели почти 44,5 тысячи. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в 53 других странах (около шести тысяч человек, из них 86 скончались).

Правительство России для борьбы с распространением вируса закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с КНР.

Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в целом находится под контролем.