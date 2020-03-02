10 причин обратиться в агентство «Риэлт Ком»

Продажа или покупка жилья редко бывает импульсной. Обычно мы взвешиваем все за и против, прежде чем пойти на этот шаг. Разъезды, переговоры, сбор документов занимают много времени и сил. Есть люди, которые профессионально решают такие вопросы. Продажа или покупка жилья редко бывает импульсной. Обычно мы взвешиваем все за и против, прежде чем пойти на этот шаг. Разъезды, переговоры, сбор документов занимают много времени и сил. Есть люди, которые профессионально решают такие вопросы.

Выбрать риелтора, который качественно проведет сделку, подчас сложно. За работу такого специалиста мы отдаем свое, нажитое трудом. Поэтому хочется гарантий.

Агентство «Риэлт Ком» оказывает услуги в сфере недвижимости с 2012 года.

Наши риэлторы - надежные помощники клиентам, опытные сотрудники, прошедшие аттестацию. Они хорошо ориентируются в рынке недвижимости, ценах, особенностях домов, разбираются в потребностях клиентов.

По итогам 2019 года 63% клиентов обратились в агентство «Риэлт Ком» по рекомендациям знакомых.

Мы накопили хорошую историю сделок и вошли в состав Гильдии риэлторов Приамурья.

Что это значит для клиентов?

У Гильдии есть кодекс этики. Это ряд профессиональных требований, которые предъявляются к агентствам.

Их соблюдение - обязательное условие:

Предоставление клиентам только достоверной информации об объектах недвижимости Прозрачность работы, отражение в договоре всех нюансов, тонкостей и мелочей Конфиденциальность сделок Юридическая чистота, проверка добросовестности участников процесса купли-продажи Постоянное обучение и аттестация специалистов

Что еще стоит знать о «Риэлт Ком»?

Взаимоотношения клиента и агентства регулирует, в том числе, страхование профессиональной ответственности. Если по вине риэлтора клиент понесет убытки, он получит компенсацию. Наша база объектов недвижимости обширна и постоянно пополняется. Цены варьируются от «эконом» до «премиум» - сегмента. Банки - партнеры предоставляют нашим покупателям скидки на ипотечные кредиты. Таким образом, снижается сумма ежемесячного платежа. Выделенный юридический отдел обеспечивает всестороннюю поддержку сделок. При возникновении вопросов к качеству работы, клиент может обратиться к руководству агентства для разрешения ситуации.

Агентство недвижимости «Риэлт Ком» дорожит своей деловой репутацией, поэтому каждую сделку мы отрабатываем с полной отдачей.

Руководитель нашей компании Анастасия Савчук возглавляет Территориальный орган сертификации по Амурской области

Вне офиса…

Мы умеем хорошо не только работать, но и отдыхать. И речь не о корпоративах, а об активном отдыхе! Некоторые наши сотрудники тренируются и участвуют в соревнованиях за спортивного клуба «Спарта». И наша компания - партнер «Спарты» и детского футбольного клуба «Звездочка».



А еще члены нашей команды участвуют в интеллектуальных играх «Брейн До». Нередко выигрываем!



Ну и просто любим выбираться на природу компанией. Но это уже совсем другая история…