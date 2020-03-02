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сегодня, 17:18 0

Рыбак достал огромную редкую щуку на озерной рыбалке (видео)

Рыбак достал огромную редкую щуку на озерной рыбалке (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Американец из штата Миннесота вытащил из узкой лунки заледеневшего озера огромную щуку длиной 1,4 метра. Очевидцы сравнили поимку рыбы с родами.

22 февраля рыбак поймал на леску щуку и голыми руками вытянул ее из лунки. Улов оказался огромный, и вытащить рыбу из воды оказалось сложным делом. В результате рыбаку все же удалось достать рыбу под восторженные крики очевидцев. Мужчина был удивлен находке и сразу попросил рулетку, чтобы измерить свой улов. Длина рыбы достигла 1,4 метра.

Одна из присутствующих женщин пошутила, что поимка щуки была похожа на принятие родов. Несколько рыбаков отметили, что рыбу следует отпустить. Компания быстро определила, что им попалась щука-маскинонг – это относительно редкая пресноводная рыба и самый крупный представитель семейства щуковых.

Щука-маскинонг обитает в Северной Америке. Представители этого вида достигают 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Максимальная продолжительность жизни – 30 лет, сообщает «Лента.ру».

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#животные #жизнь

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