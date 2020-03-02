Количество победителей и призеров олимпиады школьников в Приамурье выросло вдвое

В Приамурье завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Испытания прошли по 22 предметам. По их итогу определено 60 победителей и 68 призеров.

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева отметила, что по сравнению с прошлым годом победителей состязания стало в два раза больше.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о премировании одаренных детей региона, в том числе победителей и призеров школьных олимпиад муниципального, областного и всероссийского уровней» – сказала министр.

Ежегодно количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников остается на одном уровне с небольшим увеличением. В этом году общее количество участников – около 500 человек. Это одаренные дети, победители муниципальных этапов олимпиады, в которых соревновались девять тысяч человек.

«Чтобы стать участником заключительного этапа олимпиады, необходимо преодолеть определенный порог, обозначенный Министерством просвещения РФ. То есть участие в нем примут только те дети, которые показали наиболее высокий уровень знаний. Кто это будет – узнаем позднее», – пояснили в отделе общего образования регионального минобрнауки.

В прошлом году в рамках школьной олимпиады всероссийского масштаба амурчанам второй раз удалось завоевать «золото» – благовещенский ученик Алексеевской гимназии победил в финале соревнований по китайскому языку. Первый такой результат показала гимназистка из Тынды в 2017 году, сообщает правительство Амурской области.