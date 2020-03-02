Амурские лесхозы оснастят современными «дальнобойными» радиостанциями

К началу пожароопасного сезона в Бурейском, Шимановском, Магдагачинском и Тындинском лесхозах Амурской области будут установлены современные радиостанции, радиус распространения сигнала которых достигает 120 километров. Их задача – обеспечить прием информации о пожарах, передаваемой летчиком-наблюдателем.

До недавнего времени данные принимали только рации авиаотделений Амурской авиабазы в Февральске, Архаре, Магдагачах, Новокиевском Увале, Свободном. Зона покрытия сигналом была ограничена. То есть, если самолет оказывался там, где сигнала не было, то информация о пожаре поступала только тогда, когда воздушное судно возвращалось в зону приема. Так, например, авиапатруль, вылетавший из Архары, наблюдал за обстановкой в лесах Архаринского, Бурейского и Завитинского районов, на территории которых связи с бортом не было. Поэтому данные о возникновении пожара или его распространении поступали позже, чем информация об обстановке на соседних территориях.

С появлением радиостанций в амурских лесхозах на так называемых промежуточных территориях повысится оперативность обнаружения лесных пожаров, а значит, быстрее в зону возгорания будут направлены силы для его ликвидации.

2-3 марта в регионально-диспетчерской службе по тушению пожаров и палов Амурской области организовано обучение одиннадцати техников- радиооператоров, которые будут работать на новых радиостанциях. Специалисты РДС покажут, как правильно регистрировать пожар, заполнять необходимую документацию, куда в первую очередь передавать информацию о возгораниях, а также каким образом отрабатывать термоточки по системам космического мониторинга, пишет пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Фото пресс-службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области