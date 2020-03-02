Выплата пособий на детей от 3 до 7 лет ожидается с июля

Ожидается, что пособия на детей от 3 до 7 лет, которые проживают в семьях с невысоким доходом, начнут выплачивать с июля текущего года. Перерасчет нуждающимся сделают с 1 января. В Амурской области деньги получат около 15 тысяч семей.

Однако заявления в отделениях соцзащиты населения пока не принимают, потому что нормативно-правовая база на федеральном уровне еще не разработана.

«Официального документа пока нет, еще нет регламента, который будет регулировать выплату пособий. Будет общий для всех регионов алгоритм: какие документы нужно подавать, в рамках какой программы будет начисляться выплата, как она будет осуществляться», – сообщили в региональном минсоцзащиты.

Там добавили, что население активно интересуется датой начала выплат. Разъяснения некоторые амурчане получили на приеме граждан по вопросам соцподдержки семей с детьми.

«Срок президентом обозначен для всех субъектов РФ – начать выплаты с 1 июля 2020 года. Мы будем информировать людей, приглашать, возможно, по предварительной записи. Ожидаем, что получателями выплаты станут порядка 15 тысяч амурских семей. Право на выплату распространяется с 1 января 2020 года», – сказала министр социальной защиты населения региона Наталья Киселёва.

О новой мере поддержки семей заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Согласно ей, семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем пособие составит около 5,5 тысячи рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на такую выплату смогут претендовать 2,4 миллиона россиян.