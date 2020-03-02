Василий Орлов вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Фото: Пресс-служба Правительства Амурской области

«Медиалогия» подготовила январский рейтинг цитируемости российских губернаторов, ведущих блоги в соцсетях. В подборку попали 20 глав регионов.

Глава Приамурья Василий Орлов оказался на 10 строчке рейтинга в ряду с такими медийными губернаторами-блогерами, как Собянин, Кадыров и Аксенов. По мнению аналитиков «Медиалогии», амурский губернатор вошел в топ благодаря посту в Instagram, в котором призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса. Именно эта публикация быстро разошлась в СМИ. Индекс цитируемости за январь составил почти 50 баллов.

Губернатор Амурской области не впервые вошел в верхнюю часть медиарейтинга. В ноябре 2019 года года Василий Орлов оказался на седьмой строчке, набрав индекс цитируемости около 68 баллов. Забраться на медиаолимп рейтинга амурскому губернатору помогло заявление о том, что власти Приамурья окажут помощь родственникам студентов, погибших в результате стрельбы в Благовещенском колледже коммунального хозяйства.