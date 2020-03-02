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сегодня, 16:10 0

Впереди у россиян три выходных дня

Впереди у россиян три выходных дня
Фото: pixabay.com

Трехдневные выходные – с 7 по 9 марта – и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Поскольку праздник в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник, 9 марта.

Необходимо помнить, что 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, поскольку этот день не предшествует праздничному. Работодатели могут принять решение о введении дополнительного выходного перед праздниками, но это может отразиться на заработной плате сотрудников.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Праздник берет свое начало из движения женщин за свои социальные и политические права, которое развернулось во второй половине XIX века в Европе и Северной Америке. Позднее в 1910 году левая социалистка из Германии Клара Цеткин вынесла на трибуну Международной социалистической женской конференции предложение о ежегодном проведении дня солидарности трудящихся женщин, пишет РИА Новости.

Еще одни длинные праздники ждут граждан в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая в честь празднования Дня весны и труда, а также с 9 по 11 мая – в честь празднования Дня Победы. Дополнительные выходные образовались благодаря переносу выходных дней 4 и 5 января, которые совпали с новогодними праздниками, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В этом году в апреле будет на один выходной больше — планируется, что 22 апреля сделают оплачиваемым выходным днем для проведения всероссийского референдума по поправкам к Конституции.

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#праздники #работа

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