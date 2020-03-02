Благовещенка продает грибы, защищающие от коронавируса

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение от жительницы Благовещенска. Горожанка продает грибы линчи (линчжи), указывая их эффективность и от коронавируса.

«Коронавирус не содержит! Защищает от коронавируса, стимулирует иммунитет!» – гласит объявление. Благовещенка пишет, что ее продукция является оригинальной, призывая остерегаться подделок.

В телефонном разговоре с ИА «Амур.инфо» продавец пояснила, что грибы она купила во Вьетнаме. Теперь благовещенка решила продать 500-граммовую пачку за 8 тысяч рублей, поскольку ей эта продукция не пригодилась.

«Продукт стимулирует иммунитет. И за счет этого он лечит все болезни. И как раз и предупреждение этой инфекции [коронавирусной], в том числе», – ответила горожанка на вопрос агентства о защите от коронавируса.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Амурской области проведены лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию уже 429 человек. Больных COVID-19 не зарегистрировано.

Между тем в соседней с Приамурьем китайской провинции Хэйлунцзян по состоянию на 24:00 1 марта всего зарегистрировано 117 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев с летальным исходом составляет 13.