Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном катании объявила о своем решении уйти из большого спорта. Аделина Сотникова решила прервать карьеру из-за болезни.

Знаменитая спортсменка-фигуристка Аделина Сотникова, первая олимпийская чемпионка России в одиночном катании, объявила о том, что покидает профессиональный спорт. Заявление она сделала в эфире телеканала программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1». Причина, по которой спортсменка приняла такое решение, связана со здоровьем.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», – цитирует фигуристку ТАСС.

При этом девушка подчеркнула, что она продолжит выступать в различных шоу. Сотникова вошла в команду Плющенко и постоянно участвует в мероприятиях, которые организует фигурист.

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

В конце февраля Аделина Сотникова оказалась в больнице. Точная причина госпитализации неизвестна, однако в ряде СМИ сообщили, что у нее обострился остеохондроз.