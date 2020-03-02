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сегодня, 15:44 1

На Амурском судостроительном заводе начнут обучать студентов

На Амурском судостроительном заводе начнут обучать студентов
Фото: pixabay.com

На судостроительном заводе в Благовещенске откроется структурное подразделение Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. На площади в 670 квадратов появятся мастерские, где начнут обучать сварочным технологиям.

Такая информация прозвучала на совещании в региональном министерстве образования и науки. «Здесь студенты будут учиться без отрыва от производства. Это позволит сделать обучение более практико-ориентированным. Таким образом, после выпуска из стен колледжа будут выходить полноценные специалисты, готовые сразу работать на производстве, – прокомментировала первый заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская. – Совмещая теорию и практику, на новой площадке смогут заниматься не только студенты, но и уже работающие специалисты, которые будут повышать квалификацию».

Завершить подготовку новой площадки для обучения планируется к концу года. Для этого необходимо сделать ремонт и установить современное оборудование. Часть расходов ляжет на областной бюджет, часть – на судостроительный завод.

Новое структурное подразделение откроют в рамках внедрения в Приамурье регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, который направлен на обеспечение промышленности и экономики региона требуемыми высококвалифицированными кадрами. Внедрение стандарта осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и нацелено на повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет наличия квалифицированных специалистов, которые могли бы обеспечивать действующие и запускать новые производства.

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#образование #строительство #студенты

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    32 минуты назад

    Опять догоняем вчерашний день.. ((

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