Благовещенск готовится к весеннему паводку

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В Благовещенске началась подготовка к пропуску весенних паводковых вод. По информации управления по делам ГО ЧС Благовещенска, весенняя паводковая обстановка этой весной стабильна. Снега зимой было немного, заторов на реках Амур и Зея в границах городского округа не возникает.

Поэтому угрозы подтопления населенного пункта нет. На контроле остается состояние водоотводного канала, который находится на территории села Чигири.

«На выездном совещании, проведенном 19 февраля 2020 года, под руководством заместителя мэра города Благовещенска Черного Игоря Юрьевича, было выявлено наличие в русле канала строительного мусора, а также льда в мостовых переходах и отводных трубах. В паводковый период это может затруднить пропуск талых вод и создать угрозу подтопления проезжей части и подвалов жилых домов микрорайона по улице Воронкова», – сообщил начальник управления по делам ГОЧС города Благовещенска Игорь Темнюк.

Проведение противопаводковых мероприятий в пятницу, 28 февраля, обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при мэре областного центра Валентине Калите. Глава Благовещенского района Евгений Седых прокомментировал, что администрацией района до 19 марта будут приняты меры по очистке русла канала, проходящего по земельным участкам села Чигири вдоль улицы Воронкова от строительного мусора, льда и растительности.

Также члены комиссии обсудили подготовку к весне ливневых коллекторов. Генеральный директор МКП «ГСТК» Михаил Вохминцев доложил мэру о готовности к обеспечению беспрепятственного пропуска талой воды в речках Чигиринка, Бурхановка. К приходу воды также готовятся мостовые переходы в районах поселка Новый, золоотвала, а также ливневая канализация города.

Общая протяженность коллекторов в Благовещенске превышает 90 километров. В городе 2 277 дождеприемных колодцев и 1 247 смотровых колодцев. Подготовительные работы проведет подразделение по ремонту и содержанию дорог ГСТК. К расконсервации коллекторов планируется приступить примерно с середины марта в зависимости от среднесуточных температур.

Председатель комиссии, мэр Благовещенска Валентина Калита дала поручение управлению ЖКХ проверить, как управляющие компании ведут очистку придомовых территорий и кровель домов от снега и льда. Также специалисты управления проконтролируют наличие запасов отсева и инвентаря для уборки территорий.

Отдельное поручение Валентина Калита дала руководителю ООО АКС Константину Куликовскому предпринять все меры для недопущения повторения ситуации с внеплановым ограничением водоснабжения в связи с прохождением шуги, сообщает пресс-служба мэрии.