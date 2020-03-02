Амурский торговец сбывал снюс через WhatsApp

Управлением Роспотребнадзора по Амурской области совместно с правоохранительными органами пресечена торговля снюсом через WhatsApp. У гражданина изъято 166 упаковок никотинсодержащих смесей и 2 упаковки жевательного табака.

Покупателей торговец искал с помощью мессенджера. В отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях за реализацию запрещенных веществ.

Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в январе – феврале 2020 года осмотрено 1 165 объектов торговли и общественного питания, факты реализации никотинсодержащих смесей выявлены в 8 торговых точках и у 1 оптовика. Изъято из оборота 653 единицы никотинсодержащих смесей (71 партия). В отношении 9 индивидуальных предпринимателей и 1 юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях.

Опасность данной продукции для человека заключается в содержании в ней никотина. А учитывая форму выпуска под видом карамели, мармелада, жевательных конфет с фруктовым ароматом, а также способ применения (сосание, жевание) указанная продукция представляет угрозу жизни и здоровью, прежде всего детей и подростков, сообщается на сайте Роспотребнадзора.