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сегодня, 15:07 3

В Приамурье чиновница пошла на преступление ради хорошей пенсии

В Приамурье чиновница пошла на преступление ради хорошей пенсии
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области суд вынес приговор 56-летней жительнице Тындинского района – бывшей чиновнице. Амурчанка была признана виновной в покушении на мошенничество.

Установлено, что женщина, являясь главой Аносовского сельсовета, воспользовалась служебным положением, чтобы обогатиться. Целью амурчанки при этом было незаконное получение пенсии за выслугу лет в размере не менее 16 166,15 рубля ежемесячно. Однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от чиновницы обстоятельствам – ее вывели на чистую воду.

Суд при назначении наказания учел личность бывшей чиновницы, обстоятельства совершения преступления. Ей назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#пенсии #суды

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    30 минут назад

    Не уточнили. Это доплата к пенсии или вся сумма. Если доплата к пенсии - то еще можно прожить в Тынденском районе. Если пенсия - то пускай все, кто разоблачил и судил, сами на эту пенсию живут

  • nerro

    nerro
    28 минут назад

    и какая пенсия у неё теперь?

  • Noir

    Noir
    26 минут назад

    До чего страну довели что уже считают 16 тыс. руб хорошей пенсией.

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