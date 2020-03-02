В Приамурье чиновница пошла на преступление ради хорошей пенсии

Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области суд вынес приговор 56-летней жительнице Тындинского района – бывшей чиновнице. Амурчанка была признана виновной в покушении на мошенничество.

Установлено, что женщина, являясь главой Аносовского сельсовета, воспользовалась служебным положением, чтобы обогатиться. Целью амурчанки при этом было незаконное получение пенсии за выслугу лет в размере не менее 16 166,15 рубля ежемесячно. Однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от чиновницы обстоятельствам – ее вывели на чистую воду.

Суд при назначении наказания учел личность бывшей чиновницы, обстоятельства совершения преступления. Ей назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.