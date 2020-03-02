Жители Магдагачи возмущаются, что центр поселка лишили деревьев (фото)

Жители Магдагачи недовольны тем, что в центральной части поселка вырубили зеленые насаждения. Тополя и березы вырубили на участке, где планируется возвести ФОК. Амурчане сетуют: эти деревья еще в 50-х годах садили школьники.

Для строительства спортивного объекта можно было подобрать какой-нибудь пустырь, считают возмущенные жители.Они обратились в редакцию Амур.инфо: «Начались работы на строительной площадке спортивного комплекса в поселке Магдагачи. Пилят деревья. В конце 50-х годов школьники 155-й школы их посадили. В том числе и моя мама. Жалко? Да!».

Зеленые насаждения вырубили на улице Карла Маркса около мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Тему вырубки жители Магдагачи бурно обсуждают в поселковом сообществе в «Одноклассниках».

«Кстати, эти деревья не помешали в своё время строительству первого мемориала, который открывали в 1975 году (ещё при первом секретаре райкома КПСС Н.П. Садовском), также они были бережно сохранены и в 1985 году, когда началось строительство второй очереди мемориала», – говорится в публикации.

В другой публикации жители поселка подчеркнули, что во время строительства подобного спортивного объекта в Белогорске деревья не пострадали.

«Наши земляки прислали фотографию строительства Белогорского ФОКа (его размеры в разы больше, всё-таки город). Земляки просят обратить внимание на то, как бережно городские власти отнеслись к каждому дереву, которые росли по всему периметру стройплощадки. Там деревья не помешали и в считанных метрах от фасада будущего ФОКа. Почему у нас всё оказалось по другому?» – написали в соцсети.

В администрации Магдагачи пояснили, что вырубка деревьев предусмотрена проектом строительства. Земельный участок уже полностью очищен от насаждений, вырубить пришлось около 70 единиц берез и тополей. После того как ФОК достроят, а это должно случиться в декабре текущего года, там высадят ели.

Официально в администрацию жалоб от населения не поступало, однако о недовольстве местных жителей власти знают.

«Действительно вырубка была необходима. Вырубают, потому что этот земельный участок необходим для складирования материалов, для размещения техники, чтобы производить строительство. Это предусмотрено проектом. На этом месте не будет застройки, после окончания строительства там планируется озеленение, в проекте оно предусмотрено.

Другого места для строительства предусмотреть невозможно, потому что необходимы этому фоку и инженерные сети. Больше таких земельных участков у нас в Магдагачи не имеется. Свободных пустырей много, но инженерные сети проблематично к ним провести, и это будет дорогостоящее мероприятие», – рассказала и. о. начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Магдагачи Ирина Селина.

Как писало Амур.инфо, всего в этом году в области начнут возводить 5 физкультурно-оздоровительных комплексов. Их построят по программе «Газпром – детям». В Магдагачи, а также в Тамбовке и Благовещенске построят 3 ФОКа – это малые универсальные спортивные залы. Еще два комплекса, но уже побольше, построят в областной столице и Тынде.

В Благовещенске один ФОК расположится в микрорайоне на Новотроицком шоссе, между улицами Институтской и Воронкова. Второй физкультурный комплекс обоснуется на набережной реки Зея.

В связи со строительством ФОКов в областном центре также под вырубку попадет часть зеленых насаждений – в основном это ильмы и ивы, всего более ста деревьев. Взамен в черте Благовещенска будут высажены четыре сотни молодых саженцев.