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сегодня, 15:01 0

В Казани женщина расправилась с одним сыном и пыталась зарезать второго

В Казани женщина расправилась с одним сыном и пыталась зарезать второго
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Татарстане мать семилетних близнецов напала с ножом на детей, после чего пыталась покончить с собой. Один ребёнок скончался на месте, второго скорая доставила в реанимацию. Женщину допросить не удалось, так как с ножевыми ранениями она ее тоже госпитализировали.

Преступление было совершено примерно в 15:37 по московскому времени в частном доме на улице Чистопольской. Женщина 1986 года рождения, по предварительной не подтвержденной официально информации, в приступе ревности напала на собственных детей. Известно, что на учёте у психиатра ранее не состояла.

Известно, что женщина собиралась разводиться с мужем. Он обнаружил детей и жену в крови, когда вернулся домой, и вызвал скорую. Опросить женщину не представляется возможным, поскольку она в реанимации также с ножевыми ранениями, сообщает Life.

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#дети #криминал #происшествия

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