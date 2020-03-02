С апреля 2020 года мамы смогут получить сертификат на маткапитал, не выходя из дома

Согласно поправкам, срок выплаты маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. А право на его получение предоставляется женщинам, родившим или усыновившим не только второго, но и первого ребенка с 1 января 2020 года. Для мам, родивших первенца с начала этого года, размер капитала составит 466 617 рублей.

Кроме того, на 150 000 рублей повышается размер материнского капитала для тех, кто родит или усыновит с 1 января 2020 года второго ребенка – сумма составит 616 617 рублей. Такая же сумма причитается тем, кто родил или усыновил третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2020 года, при условии, что ранее право на дополнительные меры господдержки не возникло.

На пресс-конференции также рассказали, что у тех, кто захочет распорядиться средствами маткапитала на погашение ипотечного кредита или на уплату первоначального взноса на ипотеку, есть право подать заявление о распоряжении средствами не только в МФЦ или Пенсионный фонд, но и в банк.

«В этом случае к нам ходить не надо, мы сами от банка примем документы и будем рассматривать заявление. Зачем эта норма была введена? Это нужно для сокращения сроков рассмотрения заявления. Мы с банками уже встречались и оговаривали все – как мы будем взаимодействовать, на каком этапе они буду передавать нам документы. То есть мама приходит в банк, пока банк оценивает ее платежеспособность, регистрирует сделку, мы в свою очередь параллельно проводим свою работу. И потом, когда уже полностью готов пакет документов, сделка зарегистрирована, к нам приходит документ, и мы буквально за 1-2 дня перечисляем денежные средства в банк. Эти нормы по банку вступают в силу по истечении 10 дней с момента подписания закона, то есть 10 марта», – рассказала управляющая отделением ПФР по Амурской области Елена Гончарова.

Еще одно нововведение касается нотариального обязательства мамы оформить жилое помещение на всех членов семьи. Раньше владелице маткапитала необходимо было прийти к нотариусу и оформить это обязательство. Теперь этот документ, за который мама приходилось платить из собственного кармана, отменен.

«Мама просто в самом заявлении о распоряжении средствами будет ставить галочку, что уведомлена о том, что жилое помещение, приобретаемое за счет средств маткапитала, она должна в последствии оформить на всех членов семьи. То есть нотариальное обязательство перетекло в обязанность. Юридическая сила того и другого по сути одинакова. Но при этом уменьшаются расходы семьи на услуги нотариуса и становится меньше походов в другие органы», – добавила Елена Владимировна.

Кроме того, сократились сроки рассмотрения заявления о выдачи сертификата и о распоряжении им. В рамках закона эти нормы вступают в силу с 1 января 2021 года, но Пенсионный фонд начал работу над сокращением сроков уже сейчас.

«В рамках норм закона сроки сокращены по выдаче сертификата до 5 рабочих дней, по распоряжению средствами маткапитала – до 10 рабочих дней. Раньше и та, и другая процедура занимала месяц. Но мы уже сейчас сроки сократили: по распоряжению средствами до 15 дней, по перечислению средств до 5 дней», – озвучили на пресс-конференции.

Помимо этого, с принятием этого закона у родителей появилась возможность получения государственного сертификата на материнский капитал без подачи специального заявления. То есть решение о выдаче документа теперь принимается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния и Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

«Еще одно новшество, можно сказать революционное, – это проактивная инициативная выдача сертификата. Эта норма вступает в силу с 15 апреля 2020 года и говорит о том, что мама может вообще не приходить в Пенсионный фонд за сертификатом. Мы на основании баз данных, имеющихся у Пенсионного фонда и у наших партнеров (ФСС, ЕГР, ЗАГС, соцзащиты), полностью проверяем, какого по счету ребенка родила мама, очередность детей, имеет ли мама право на маткапитал, и соответственно выносим решение без ее прихода к нам. Над чем мы сейчас и работаем. Мы сами по базам данным находим всю информацию, которая необходима для определения права женщины на маткапитал. Аналогичную работу мы проводим и по пенсиям. Мы идем к тому, чтобы некоторые услуги стали беззаявительными. Примерно дней за 20 после родов мы успеем эту работу провести, и мама получит уведомление о выдаче сертификата. Оно будет уходить на личную страницу мамы на портале госуслуг. Тем мамам, которые не имеют учетной записи на госуслугах, мы будем сообщать либо по телефону, либо по почте», – подытожили в Пенсионном фонде.