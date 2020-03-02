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сегодня, 13:37 0

В Благовещенске детей из прогимназии на Горького переведут в другие ее корпуса

В Благовещенске детей из прогимназии на Горького переведут в другие ее корпуса
Фото: admblag.ru

Благовещенск продолжает ощущать последствия прошлогоднего паводка. В ходе обследования образовательных учреждений на предмет повреждений, вызванных летним переувлажнением почвы, выявлен дефект стены в одном из помещений корпуса прогимназии на улице Горького, 172. Проектная организация проводит обследование.

Корпус прогимназии посещают более 100 детей от полутора до пяти лет. На период обследования и ремонта дети будут посещать другие корпуса учреждения.

В понедельник, 2 марта, с родителями воспитанников педагоги проведут собрания и проинформируют их о сложившейся ситуации.

Мэр Благовещенска Валентина Калита поручила городскому управлению капитального строительства совместно с управлением образования после получения экспертного заключения заключить договор на составление проектной документации, на основании которой и будет проводиться ремонт помещения, где была выявлена дефектная конструкция, сообщается в Инстаграме администрации города.

«Мы будем стараться сделать все, чтобы в новом учебном году ребята вернулись в отремонтированный детский сад», – подчеркнула мэр Валентина Калита.

В связи с переувлажнением почвы летом прошлого года, она поручила проверить все образовательные учреждения для выявления скрытых дефектов конструкций. Во время проверок выявили дефект веранды корпуса детского сада № 35. Согласно заключению проектной организации, повреждение опасности не представляет, ремонт начнется этой весной.

Что касается здания второго корпуса средней школы № 17 (улица Чайковского, 175), в котором проводилось обследование, согласно заключению, повреждения ремонтопригодны. Необходимо усилить часть фундамента. Кроме устранения этого повреждения, было принято решение выполнить капитальный ремонт всего корпуса школы.

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#дети #образование

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