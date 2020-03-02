В Приамурье предприниматели хотят переориентировать бизнес на социальные нужды

В Амурской области завершился первый этап приема заявок на социальное предпринимательство. Документы в муниципалитетах принимали по упрощенной схеме, то есть предприниматели подали меньше документов, чем требуется в обычном пакете.

Больше всего заявок поступило от предпринимателей из Тынды – 13. Из Белогорска – 4 заявки, из Благовещенска на одну заявку меньше. От Прогресса поданы 2 заявки, от предпринимателей из Свободного и Райчихинска – по одной.

С марта заявителям, трудоустраивающим социально незащищенных амурчан, необходимо будет предоставлять также документы, подтверждающие отнесение к соответствующей категории и согласие на обработку персональных данных.

Прием заявок ведется безлимитно. Но, чтобы попасть в реестр в текущем году, предпринимателям необходимо предоставить полный комплект документов – до 1 мая 2020 года.

Статус социального предпринимателя позволяет субсидировать компаниям в моногородах, таких как Тында, Свободный, пгт Прогресс, Райчихинск, 85 % затрат на сумму до 1,5 миллиона рублей.

Средства получат организации, которые предоставляют социальные услуги или производят товары для социальных нужд. Кроме того, финансовую поддержку получат предприятия, на которых не менее половины сотрудников являются гражданами определенных категорий. К ним относятся инвалиды и лица с ограниченными возможностями по здоровью, многодетные семьи, пенсионеры, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие жители, а также признанные нуждающимися в социальном обслуживании, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Все необходимые консультации по вопросам получения мер поддержки можно получить в администрациях муниципалитетов по месту осуществления деятельности, а также по телефону в минэкономразвития и внешних связей Амурской области: 8 (4162) 23-21-13.