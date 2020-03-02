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сегодня, 13:35 1

Благовещенский самбист Самвел Казарян стал чемпионом России

Благовещенский самбист Самвел Казарян стал чемпионом России
Фото: Пресс-служба амурского минспорта

В Чебоксарах завершился 71-й чемпионат России по самбо. Со всех уголков страны в столицу Чувашии съехались 600 лучших борцов. В одной из категорий золото взял амурчанин Самвел Казарян.

Самбисты сражались в 27 весовых категориях с 28 февраля по 1 марта. В весовой категории 82 килограмма одержал победу спортсмен из Благовещенска – Самвел Казарян. Он одолел сильнейшего противника – уральского самбиста Дениса Суханова. Победителю открылись двери на чемпионаты Европы и мира, сообщает пресс-служба амурского минспорта.

«Едем на чемпионат мира в Туркменистан. Спасибо всем за нереальную поддержку, очень приятно», – написал в своем Инстаграме амурский спортсмен.

Это вторая победа Самвела на всероссийских соревнованиях в 2020 году. В конце января он стал лучшим на первенстве страны в Кстово Нижегородской области, где завоевал золото в возрастной категории до 23 лет. Там самбист из Благовещенска завоевал право выступать на первенстве Европы, которое пройдет в декабре в столице Испании.

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#спорт

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Комментарии
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  • ОлГа

    ОлГа
    20 минут назад

    Молодец! Поздравляю!

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