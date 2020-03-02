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сегодня, 12:42 0

Автоинспекторы Благовещенска задержали почти сотню пьяных водителей

Автоинспекторы Благовещенска задержали почти сотню пьяных водителей
Фото: zen.yandex.ru

С 21 февраля по 1 марта 2020 года на территории Благовещенска и Благовещенского района прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель!». В ходе рейдов было выявлено 93 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения или отказались от медицинского освидетельствования. Шесть из них – женщины.

Десять водителей были задержаны за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также лица, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования, наказываются штрафом в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 42-52-62.

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#происшествия

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