В Амурской области около полутысячи человек проверили на коронавирус

В Приамурье проведены лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию уже 429 человек. Больных COVID-19 не зарегистрировано. Показатель заболеваемости в регионе ниже эпидпорога.

По информации амурского Роспотребнадзора, на прошедшей неделе в Амурской области зарегистрировано 2 454 случая заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости (30,9 на 10 тысяч населения) ниже недельного эпидемического порога на 60,4 %. Не изменилось количество заболевших гриппом – по-прежнему 11 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А и В.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями пока на среднемноголетнем уровне, но в марте с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ количество заболевших традиционно увеличивается. В группе риска – дети.

За прошедшую неделю через временно отрытые коридоры пассажирского пункта пропуска в Благовещенск из КНР приехали 17 человек, которые прошли через двойной тепловизионный контроль, их осмотрели медики. За всеми прибывшими организовано проведение ежедневного медосмотра, уверяют специалисты амурского Роспотребнадзора.

Отдельно проверяли и водителей, которые перевозили грузы из Китая. Смотрели, носят ли они маски, перчатки, обрабатывают ли руки кожными антисептиками. Все водители прошли двойной тепловизионный контроль. Ни у одного не было выявлено повышение температуры или признаков инфекционных заболеваний. За всеми водителями также организовано проведение медицинского осмотра.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в Италии, Республике Корея и Иране зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерли. В Италии число заболевших составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания.

В связи с этим Роспотребнадзор не рекомендует посещение этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.