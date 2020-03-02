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сегодня, 12:55 2

В Амурской области около полутысячи человек проверили на коронавирус

В Амурской области около полутысячи человек проверили на коронавирус
Фото: pixabay.com

В Приамурье проведены лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию уже 429 человек. Больных COVID-19 не зарегистрировано. Показатель заболеваемости в регионе ниже эпидпорога.

По информации амурского Роспотребнадзора, на прошедшей неделе в Амурской области зарегистрировано 2 454 случая заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости (30,9 на 10 тысяч населения) ниже недельного эпидемического порога на 60,4 %. Не изменилось количество заболевших гриппом – по-прежнему 11 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А и В.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями пока на среднемноголетнем уровне, но в марте с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ количество заболевших традиционно увеличивается. В группе риска – дети.

За прошедшую неделю через временно отрытые коридоры пассажирского пункта пропуска в Благовещенск из КНР приехали 17 человек, которые прошли через двойной тепловизионный контроль, их осмотрели медики. За всеми прибывшими организовано проведение ежедневного медосмотра, уверяют специалисты амурского Роспотребнадзора.

Отдельно проверяли и водителей, которые перевозили грузы из Китая. Смотрели, носят ли они маски, перчатки, обрабатывают ли руки кожными антисептиками. Все водители прошли двойной тепловизионный контроль. Ни у одного не было выявлено повышение температуры или признаков инфекционных заболеваний. За всеми водителями также организовано проведение медицинского осмотра.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в Италии, Республике Корея и Иране зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерли. В Италии число заболевших составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания.

В связи с этим Роспотребнадзор не рекомендует посещение этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • маузер

    маузер
    1 час назад

    Прямо обидно даже) я приехал из китая в шереметьево 8 февраля. прямо в самолете нас осмотрели врачи, взяли что то из горла иноса, заставили заполнить анкету с телефоном и адресом. Всех кто летл со мной проверяли каждый день в текчение 2 недель. я в амуре цже месяц, никто не интересовался). я не против, но нафига столько чинуш получает деньги и рапортует из телевизоров? Они что Путена обманывают? не порядок!

  • retrogr

    retrogr
    27 минут назад

    ааааа,очаг заразы,гаси его с огнемета !!

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