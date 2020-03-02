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сегодня, 12:21 3

Губернатор Сахалинской области попал впросак, пытаясь похвастать дешевыми ценами на авиабилеты

Губернатор Сахалинской области попал впросак, пытаясь похвастать дешевыми ценами на авиабилеты
Фото: скриншот видео

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, сколько стоит билет на самолет из Южно-Сахалинска до Москвы. Он сообщил цену, но ведущая ответила, что такими «дешевыми» ценами жителей столицы не удивишь.

«Чуть больше 11 тысяч перелет в один конец – это цена, конечно же, дешевая. Вы посмотрите сейчас на любой перелет. Например, из Москвы на Урал это будет стоить дороже», – не без гордости заявил губернатор в интервью РБК.

На это ведущая парировала: «Например, из Москвы в Берлин или в какой-нибудь Будапешт раза в три дешевле можно улететь».

«В три раза дешевле 11 тысяч рублей за перелет?» – очень удивленно переспросил Валерий Лимаренко.

«Да. Спасибо лоукостерам» – сказала журналист.

«Ну, хорошо, давайте эту тему обсудим и сверим», – попытался сгладить ситаци губернатор.

Фрагмент интервью опубликовал Телеграм-канал «Трутнев.инфо»

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#Дальний Восток #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    56 минут назад

    Впросак- это то место которое описал персонаж Михалкова в фильме Жмурки. Вот там место лимаренко.

  • retrogr

    retrogr
    25 минут назад

    за 15 можно и через океан махнуть

  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 минуты назад

    Расстояние от Сахалина до Москвы раза в 4 больше, чем от Москвы до Будапештов всяких

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