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сегодня, 12:05 1

В Хэйлунцзяне 350 человек выздоровели после заболевания коронавирусом

В Хэйлунцзяне 350 человек выздоровели после заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

2 марта руководство китайской провинции Хэйлунцзян сообщило, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Также не зафиксировано ни одного предположительного случая заболевания. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 20 человек и на сегодняшний день составляет 350 случаев, из них 11 – в Хэйхэ.

Таким образом, по состоянию на 24:00 1 марта в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 117 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с летальным исходом за прошедшие сутки в провинции не изменилось – 13.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в Хэйлунцзяне, уменьшилось и составляет 1 618 пациентов. В настоящий момент выявлено 16 212 человек, контактировавших с заболевшими, из них 15 526 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 557 граждан находятся в процессе диагностики, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Государственный комитет гигиены и здоровья КНР по состоянию на 24:00 1 марта сообщает о 32 652 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Зафиксировано 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 7 110 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Это на 255 человек меньше, чем днем ранее. Общее число летальных исходов за последние сутки увеличилось на 42 случая, каждый из которых зафиксирован в провинции Хубэй. Таким образом, на территории КНР сообщается о 2 912 случаях с летальным исходом, 715 предположительных случаев заболевания. При этом число полностью выздоровевших также увеличилось за последние сутки на 2 837 человек и теперь составляет 44 462.

В настоящий момент выявлено 663 240 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 46 219 находятся на стадии диагностирования.

На юге КНР за прошедшие сутки сообщается о 148 выявленных случаях. В Гонконге – 98 подтвержденных случаев заболевания, в Макао – 10, на Тайване – 48. При этом общее количество выздоровевших составляет 56 человек.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    17 минут назад

    2-й акт спектакля подходит к завершению, в Китае, в мире спектакль продолжится до конца марта. Приятного просмотра.

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