В Благовещенске семья погорельцев с двумя детьми рада любой помощи

Ранним утром 26 февраля в Благовещенске семья из четырех человек оказалась на улице с несколькими узелками в руках. Пожар из-за пьющих соседей забрал у них крышу над головой и большую часть имущества.

Четыре года назад пенсионерка Надежда Жижикина с дочерью Анастасией и двумя внуками-подростками переехала в столицу Амурской области из Шимановска. Их скромный семейный бюджет состоит из пенсии 68-летней женщины и небольшой зарплаты ее дочери, работающей в одной из торговых точек. Поскольку своего жилья у семьи в городе нет, они смогли позволить себе съемную квартиру в доме барачного типа на окраине города в районе благовещенского СИЗО.

Соседи оказались неблагополучными. 25 февраля у них начался «праздник», который глубокой ночью перерос в пьяный дебош и мордобой. В результате рано утром дом загорелся. Прибывшие на место огнеборцы МЧС, стали тушить деревянное здание. Им помогали подоспевшие на помощь сотрудники УФСИН – они выбрасывали из окон вещи со стороны дома, куда огонь еще не добрался. Благодаря этому, часть имущества удалось спасти.

«Успели спасти только документы и самые необходимые вещи. Спасибо нашему МЧС, нас приютили в ведомственном общежитии. Поскольку идти нам было некуда, последние деньги мы отдали за месячную аренду квартиры. Хотя прожили мы полторы недели, хозяйка жилплощади отказалась возвращать нам оставшиеся средства. Бог ей судья», – рассказала Анастасия Матюшкина, мать оставшихся без крова подростков.

Сейчас Анастасия находится в отпуске без содержания, чтобы решить проблемы, а дети – на вынужденных каникулах. Кстати, родительский комитет школы №13, где они учатся, уже собирает для семьи вещи первой необходимости. «Вчера нам пожертвовали матрас от кровати, где теперь может нормально спать один из сыновей», – поделилась женщина.

Погорельцы искренне радуются любой помощи. Ведь сейчас им нужно практически все: продукты, одежда, обувь, постельное белье, полотенца, посуда, мебель, бытовая техника и многое другое. Возраст школьников 14 и 15 лет, их рост – 170 и 178 сантиметров, размер обуви 44-45. Рост женщины и ее матери – около 160 сантиметров, размер обуви 36-37.

Для того чтобы помочь семье, можно позвонить по телефону: 8-914-567-61-80 (к номеру привязана карта). Номер карты Сбербанка 2202200707258503 – Надежда Алексеевна Жижикина.