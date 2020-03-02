В Благовещенске огораживают площадь Ленина для реконструкции

В Благовещенске приступили к ограждению площади Ленина для дальнейшей реконструкции. Рабочие возводят деревянный тротуар, по которому в период работ будут передвигаться горожане. Подрядчик должен выполнить первый этап работ до августа 2020 года. В него входит демонтаж сцены, замена старой тротуарной плитки, установка нового освещения. Всё это время площадь Ленина будет закрыта для горожан.

Кроме установки забора рабочие приступили к демонтажу светодиодного экрана. Работы на площади Ленина будет выполнять компания ООО «ДСК». Первый этап реконструкции обойдется примерно в 300 миллионов рублей.

Памятник Ленину останется на месте, его отремонтируют. А вот фонтан – участок второго этапа проекта – демонтируют. Проектом предусмотрена аллея сухих фонтанов. Подобное сооружение у находится на площади ОКЦ.

Всего реконструкция участка «Золотой мили» обойдется в два с лишним миллиарда рублей. Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы. Проектирование и строительство осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками.

Центральным объектом станет культурный центр с трибуной. Это универсальное сооружение, которое можно использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. Связать две площади предлагается широкой аллеей с оборудованными на ней сухими фонтанами, местами отдыха, торговыми павильонами. Зимой аллея может стать зимним городком.

В связи с реконструкцией общегородские праздники, такие как День города, школьный выпускной, будут проводить на других площадках.

Строить «Трибуну Холл» планируется в рамках государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы».

Дизайн-проект «Большого городского центра «Трибуна Холл» был разработан в 2018 году архитектурным бюро Buromoscow. Он занял первое место в городском конкурсе эскизных проектов благоустройства и реконструкции площади Ленина и территории «Золотой мили». В 2019 году специалисты АО «Сахалин-Инжиниринг» по данному объекту разработали проект обоснования инвестиций, который успешно прошел публичный и ценовой аудит, сообщили в администрации Благовещенска.