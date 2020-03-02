Жители 9-этажки в Благовещенске остались без лифта и водоснабжения

Жильцы благовещенской 9-этажки № 61 на улице Калинина вынуждены поднимать ведра с водой на верхние этажи по лестнице. Лифт не работает – с января идет его плановая замена. За это время без воды дом оставался трижды. Порыв каждый раз случается в одном и том же месте. Очередная коммунальная авария произошла утром 2 марта.

«У нас по пять квартир на этаже, всего девять этажей. Живут в доме и пенсионеры, и семьи с детьми. У меня, например, трое детей, самому младшему два месяца. Мы не можем ни помыться нормально, ни еду приготовить, ни унитаз смыть. Воду нам, конечно, подвозят, но только за нас ее на верхние этажи никто не поднимает. Лифт обещали ввести в эксплуатацию в конце февраля, но до сих пор это не сделано, и сколько еще будут длиться работы, неясно. Также неясно, сколько еще раз нас оставят без воды и как долго нам таскать эту воду по лестнице», – высказался житель дома № 61 по улице Калинина.

Со слов мужчины, порыв затронул не только его дом, но и соседние, причем такие коммунальные аварии происходят регулярно. Благовещенец рассказал, что порыв каждый раз случается в одном и том же месте.

«Порывы тут постоянно, мы живем тут с 2011 года, и все время такая проблема. Это третий порыв за месяц и второй за неделю. Воду отключили сегодня в 4 утра, на подъезд повесили объявление, что работы ведутся, обещают к 8 вечера воду вернуть. Но это слабо утешает, потому как это может снова повториться», – добавил благовещенец.

Страдают от порывов не только жители многоэтажек в районе Калинина – Горького, но и родители дошколят, которые посещают частный детсад, расположенный в том районе. Люди вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы сидеть дома с детьми, так как в детском саду нет ни воды, ни отопления.

«Порыв случился еще в субботу, но вода была. 2 марта утром всех родителей оповестили, что водоснабжение и отопление отключено. 11 детей не смогли сегодня попасть в садик, а родители соответственно – на работу! Почему нельзя устранить нормально все и с первого раза? Возмущению нет предела, это третий раз уже за месяц. Как нашему руководству объяснить, почему мы сегодня не смогли выйти на работу? Соответственно, этот день и предыдущие два нам никто не оплатит. Садик, конечно, тоже нам не вернет деньги за эти дни, потому что это не их вина», – поделилась благовещенка.

В АКС подтвердили, что в районе Калинина – Горького действительно случился порыв на водоводе. Сейчас идут ремонтные работы, завершить их планируется к концу дня.

«Что касается частоты порывов в этом месте, мы вынуждены пока латать этот участок, так как переложить трубу в зимнее время нет возможности. Тем более что сейчас все тает, идет движение грунта. Перекладка запланирована на летнее время. Сейчас рассматриваем возможность переключения этого участка водовода, чтобы исключить дальнейшие порывы в этом месте до лета», – прокомментировали в АКС.