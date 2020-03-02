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сегодня, 11:04 0

Соцсети: в Благовещенске женщина подожгла лавочки (видео)

Соцсети: в Благовещенске женщина подожгла лавочки (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация о необычном происшествии в Благовещенске. Как сообщил инстаграм-паблик kriminal.blg, в одном из дворов женщина подожгла лавочки. Опубликованы видео с места события. Сведения паблика прокомментировали в МЧС и полиции.

«По адресу: Калинина, 110, подожгли уголок с лавочками. Подписчик сообщает, что к нему вечером подошла женщина, попросила убрать машину подальше. На вопрос "зачем?" она сказала: "Сейчас сожгу тут всё". Кажется, бабушки, что сидели там, что-то сделали или чем-то обидели женщину. Подписчик, к слову, машину убрал...» – проинформировал kriminal.blg.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, возгорание было 1 марта. На место происшествия выезжали огнеборцы: 4 человека, одна автоцистерна. Обошлось без пострадавших. Не исключен поджог.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сказали, что информации о данном происшествии в полицию не поступало. Однако стражи порядка проведут проверку.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#происшествия

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