Средняя зарплата амурчан в 2019 году превысила 47 тысяч рублей

Амурстат опубликовал данные о зарплатах жителей Приамурья за 2019 год. Среднемесячный заработок без учета социальных выплат составил 47 221,8 рубля. По сравнению с 2018 годом средние доходы амурчан выросли на 7,4 %. При этом доходы самых оплачиваемых специальностей почти в три раза превысили самые низкооплачиваемые.

Управление государственной статистики перечислило самые доходные сферы деятельности. Больше всех зарабатывают организации, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность. Средняя зарплата в этих отраслях составила 66 331,2 рубля в месяц, что в 1,4 раза выше среднеобластного уровня.

В 1,3 раза превысила средние показатели зарплата сотрудников в области транспортировки и хранения – 62 104,2 рубля. Оплата труда в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха составила 60 169,2 рубля. Также в список самых оплачиваемых сфер экономики вошли добыча полезных ископаемых и строительство.

Ниже среднего зарплаты у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 24 040,1 рубля – это в 2 раза ниже среднеобластного уровня. В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств получают 26 392,9 рубля. Специалисты по операциям с недвижимым имуществом зарабатывают по 28 140,4 рубля в месяц.

В Федеральной службе государственной статистики по Амурской области отметили, что влияние на величину заработной платы, сложившейся в 2019 году, оказало привлечение работников организаций других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов на территории области.