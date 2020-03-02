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сегодня, 11:00 7

Средняя зарплата амурчан в 2019 году превысила 47 тысяч рублей

Средняя зарплата амурчан в 2019 году превысила 47 тысяч рублей
Фото: zen.yandex.ru

Амурстат опубликовал данные о зарплатах жителей Приамурья за 2019 год. Среднемесячный заработок без учета социальных выплат составил 47 221,8 рубля. По сравнению с 2018 годом средние доходы амурчан выросли на 7,4 %. При этом доходы самых оплачиваемых специальностей почти в три раза превысили самые низкооплачиваемые.

Управление государственной статистики перечислило самые доходные сферы деятельности. Больше всех зарабатывают организации, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность. Средняя зарплата в этих отраслях составила 66 331,2 рубля в месяц, что в 1,4 раза выше среднеобластного уровня.

В 1,3 раза превысила средние показатели зарплата сотрудников в области транспортировки и хранения – 62 104,2 рубля. Оплата труда в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха составила 60 169,2 рубля. Также в список самых оплачиваемых сфер экономики вошли добыча полезных ископаемых и строительство.

Ниже среднего зарплаты у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 24 040,1 рубля – это в 2 раза ниже среднеобластного уровня. В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств получают 26 392,9 рубля. Специалисты по операциям с недвижимым имуществом зарабатывают по 28 140,4 рубля в месяц.

В Федеральной службе государственной статистики по Амурской области отметили, что влияние на величину заработной платы, сложившейся в 2019 году, оказало привлечение работников организаций других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов на территории области.

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    43 минуты назад

    Ты ешь мясо а я капусту. Но вместе получаются голубцы.

  • Геральт

    Геральт
    43 минуты назад



    ~~В Федеральной службе государственной статистики по Амурской области отметили, что влияние на величину заработной платы, сложившейся в 2019 году, оказало привлечение работников организаций других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов на территории области.



    Т.е. по сути то и признали, что на самом деле ничего и не увеличилось, а среднее подросло только за счет некоторых высокооплачиваемых работников.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    39 минут назад

    Геральт



    ~~В Федеральной службе государственной статистики по Амурской области отметили, что влияние на величину заработной платы, сложившейся в 2019 году, оказало привлечение работников организаций других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов на территории области.



    Т.е. по сути то и признали, что на самом деле ничего и не увеличилось, а среднее подросло только за счет некоторых высокооплачиваемых работников.



    Я, например, поддерживаю что они честно признали этот факт. Открыто сказали что никакой связи с деятельностью министерств и правительства как бы нет.

  • Noir

    Noir
    35 минут назад

    Криптоаналитик

    Геральт



    ~~В Федеральной службе государственной статистики по Амурской области отметили, что влияние на величину заработной платы, сложившейся в 2019 году, оказало привлечение работников организаций других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации крупных инвестиционных проектов на территории области.



    Т.е. по сути то и признали, что на самом деле ничего и не увеличилось, а среднее подросло только за счет некоторых высокооплачиваемых работников.



    Я, например, поддерживаю что они честно признали этот факт. Открыто сказали что никакой связи с деятельностью министерств и правительства как бы нет.



    Осталось чтобы они признали что все эти завышенные зарплаты уже много лет с учетом приезжих вахтовиков нарисовано и наконец показать реальные зарплаты амурчан.

  • invv

    invv
    27 минут назад

    Средняя температура по больнице.

  • позитивный

    позитивный
    24 минуты назад

    Надо их обязать, чтобы с таким анализом выкладывали список вакансий с такой з.п. в доказательство того, что они не балаболы и не зря деньги получают!

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    8 минут назад

    область живёт!

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