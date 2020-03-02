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сегодня, 10:56 5

Голосовать за поправки в Конституцию РФ можно будет и досрочно, и дома

Голосовать за поправки в Конституцию РФ можно будет и досрочно, и дома
Фото: Екатерина Сычкова, ura.ru

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдут по образцу выборов президента страны в 2018 году. Решение об этом принял Центризбирком. Пока принятый ЦИК порядок голосования носит предварительный характер.

Чтобы поправки в основной закон страны вступили в силу, необходимо одобрение на общероссийском голосовании. Оно запланировано на 22 апреля. Правительство выделило на его проведение 14,8 миллиарда рублей. Как подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова, голосование по поправкам в Конституцию – это «уникальное, масштабное общественно-политическое явление», которое должно пройти в соответствии с ожиданиями общества.

Открытость и прозрачность процесса обеспечат наблюдатели. Координировать их работу будет Общественная палата РФ. При этом Элла Памфилова заверила, что допуск получат все заинтересованные стороны, в том числе представители политических партий, пишет «Российская газета».

Общественное наблюдение применяется в масштабе страны с марта 2018 года. Тогда же во всех регионах впервые заработала система «мобильный избиратель», позволяющая гражданину подать заявление в избирком, МФЦ или через портал госуслуг и внести свое имя в списки не по месту регистрации, а на любом участке в России или за рубежом. Такая возможность будет и сейчас. Подача заявлений начнется через семь дней после официального назначения голосования и завершится за пять дней до него.

Будет возможна и процедура досрочного голосования. Те, кто не смогут прийти на свой участок 22 апреля, вправе сделать выбор в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) в течение трех дней перед голосованием.

Возможности для надомного голосования также расширятся. Заявку на него сможет подать «любой человек, независимо от пола, возраста, физического состояния», если у него возникнет такая необходимость, уточнила глава ЦИК.

Голосование пройдет с помощью бумажных бюллетеней. Их форму ЦИК утвердит через три дня с момента официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования. В бюллетене будет воспроизведен текст вопроса и варианты волеизъявления «Да»/«Нет» или «За»/«Против».

Что же касается электронного голосования, то оно возможно только в столице, «поскольку ни в одном из регионов, помимо Москвы, никаких пилотных проектов не применялось», заявила Памфилова.

Принятый ЦИК порядок носит предварительный характер. Окончательная версия документа будет сформулирована с учетом мнений регионов и экспертов. До 6 марта они должны представить в Центризбирком свои предложения.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    41 минута назад



    В бюллетене будет воспроизведен текст вопроса и варианты волеизъявления «Да»/«Нет» или «За»/«Против».



    Вариант "Да" / "За" больше подойдет.

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад



    ~~В бюллетене будет воспроизведен текст вопроса и варианты волеизъявления «Да»/«Нет» или «За»/«Против».



    А вот любопытно, голосить надо будет списком или за каждую поправку в отдельности?

  • Мира

    Мира
    27 минут назад

    Просто кивнуть головой

  • ЛайКа

    ЛайКа
    26 минут назад

    Oldlord

    А вот любопытно, голосить надо будет списком или за каждую поправку в отдельности?



    За усё разом... так поговаривают



  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    Тогда это бессмысленная трата средств и сил.

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