Голосовать за поправки в Конституцию РФ можно будет и досрочно, и дома

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдут по образцу выборов президента страны в 2018 году. Решение об этом принял Центризбирком. Пока принятый ЦИК порядок голосования носит предварительный характер.

Чтобы поправки в основной закон страны вступили в силу, необходимо одобрение на общероссийском голосовании. Оно запланировано на 22 апреля. Правительство выделило на его проведение 14,8 миллиарда рублей. Как подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова, голосование по поправкам в Конституцию – это «уникальное, масштабное общественно-политическое явление», которое должно пройти в соответствии с ожиданиями общества.

Открытость и прозрачность процесса обеспечат наблюдатели. Координировать их работу будет Общественная палата РФ. При этом Элла Памфилова заверила, что допуск получат все заинтересованные стороны, в том числе представители политических партий, пишет «Российская газета».

Общественное наблюдение применяется в масштабе страны с марта 2018 года. Тогда же во всех регионах впервые заработала система «мобильный избиратель», позволяющая гражданину подать заявление в избирком, МФЦ или через портал госуслуг и внести свое имя в списки не по месту регистрации, а на любом участке в России или за рубежом. Такая возможность будет и сейчас. Подача заявлений начнется через семь дней после официального назначения голосования и завершится за пять дней до него.

Будет возможна и процедура досрочного голосования. Те, кто не смогут прийти на свой участок 22 апреля, вправе сделать выбор в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) в течение трех дней перед голосованием.

Возможности для надомного голосования также расширятся. Заявку на него сможет подать «любой человек, независимо от пола, возраста, физического состояния», если у него возникнет такая необходимость, уточнила глава ЦИК.

Голосование пройдет с помощью бумажных бюллетеней. Их форму ЦИК утвердит через три дня с момента официального опубликования решения о назначении общероссийского голосования. В бюллетене будет воспроизведен текст вопроса и варианты волеизъявления «Да»/«Нет» или «За»/«Против».

Что же касается электронного голосования, то оно возможно только в столице, «поскольку ни в одном из регионов, помимо Москвы, никаких пилотных проектов не применялось», заявила Памфилова.

Принятый ЦИК порядок носит предварительный характер. Окончательная версия документа будет сформулирована с учетом мнений регионов и экспертов. До 6 марта они должны представить в Центризбирком свои предложения.