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сегодня, 10:41 1

Установлено местонахождение ребенка, которого вырвали из рук матери в Благовещенске

Установлено местонахождение ребенка, которого вырвали из рук матери в Благовещенске
Фото: кадр видео

Полицейские установили местонахождение ребенка, которого в Благовещенске отобрал у матери отец. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник. Сведения прокомментировал представитель Следственного комитета.

По информации источника, ребенка нашли в аэропорту Хабаровска, с ним был отец. Они полетели в Рязанскую область.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сказали, что по факту инцидента в Благовещенске следственные органы проводят проверку. В ее рамках предстоит дать оценку произошедшему.

«Ребенок в настоящее время находится с отцом. Отец и мать состоят в зарегистрированном браке, имеют равные права и обязанности по отношению к нему», – пояснили в ведомстве, добавив, что мать и отца допросили. С ребенком все в порядке.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    59 минут назад

    Ногами так ударился ребенок, что удивительно, что с ним всё в порядке

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