Установлено местонахождение ребенка, которого вырвали из рук матери в Благовещенске
Полицейские установили местонахождение ребенка, которого в Благовещенске отобрал у матери отец. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник. Сведения прокомментировал представитель Следственного комитета.
По информации источника, ребенка нашли в аэропорту Хабаровска, с ним был отец. Они полетели в Рязанскую область.
В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сказали, что по факту инцидента в Благовещенске следственные органы проводят проверку. В ее рамках предстоит дать оценку произошедшему.
«Ребенок в настоящее время находится с отцом. Отец и мать состоят в зарегистрированном браке, имеют равные права и обязанности по отношению к нему», – пояснили в ведомстве, добавив, что мать и отца допросили. С ребенком все в порядке.
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