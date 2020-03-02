Установлено местонахождение ребенка, которого вырвали из рук матери в Благовещенске

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По информации источника, ребенка нашли в аэропорту Хабаровска, с ним был отец. Они полетели в Рязанскую область.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сказали, что по факту инцидента в Благовещенске следственные органы проводят проверку. В ее рамках предстоит дать оценку произошедшему.

«Ребенок в настоящее время находится с отцом. Отец и мать состоят в зарегистрированном браке, имеют равные права и обязанности по отношению к нему», – пояснили в ведомстве, добавив, что мать и отца допросили. С ребенком все в порядке.