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Пенсионерка убила мужа во время романтической поездки на лодке

Пенсионерка убила мужа во время романтической поездки на лодке
Фото: Quang Le с сайта Pixabay

В США 66-летнюю женщину подозревают в убийстве мужа во время романтической прогулки. Все выглядело как несчастный случай, пока водолазы не обнаружили тело.

В 2018 году 13 февраля Лори Айзенберг, которой тогда было 64 года, и ее 68-летний муж Ларри решили прокатиться на моторной лодке по озеру Кер-д’Ален в Айдахо. Они планировали встретить рассвет в день святого Валентина, однако, как утверждает женщина, у лодки заглох мотор. По ее словам, муж начал разбираться с мотором, но в один момент потерял равновесие и упал в воду. Она пыталась ему помочь, но споткнулась и ударилась головой. Спустя два часа Айзенберг позвонила в полицию с телефона мужа и рассказала о произошедшем. Она объяснила задержку тем, что не хотела покидать место происшествия.

В марте 2018 года в озере нашли тело Ларри Айзенберга. По заключению патологоанатома, мужчина не утонул, а отравился. В его организме нашли смертельную дозу антигистаминного препарата, который используют для борьбы с аллергией, подавления некоторых симптомов простуды и лечения некоторых симптомов болезни Паркинсона.

В 2019 году Лори Айзенберг созналась в хищении у работодателя 500 тысяч долларов и была приговорена к лишению свободы на 5 лет. Тем временем расследование обстоятельств гибели ее мужа продолжалось. В его завещании обнаружили исправления, сделанные от руки. Кто-то изменил документ таким образом, чтобы 80 процентов наследства достались не его родным детям, а шестерым падчерицам – дочерям Лори Айзенберг от другого брака, сообщает «Лента.ру».

25 февраля 2020 года Лори Айзенберг предъявили обвинения в убийстве. Выводы следствия пока не оглашаются, однако в обвинениях упомянута статья уголовного кодекса Айдахо, которая, среди прочего, описывает отравления. После ареста женщине был назначен залог величиной два миллиона долларов.

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#криминал #происшествия

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