В Благовещенске несовершеннолетний сел за руль пьяным, скрывался от полиции и попал в ДТП (видео)

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В минувшие выходные в Благовещенске полицейские преследовали несовершеннолетнего водителя. Молодой человек управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. При этом он попал в ДТП.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», вечером 29 февраля в районе перекрестка улиц Театральной – Амурской инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Vista. После остановки инспектор попросил у водителя предъявить документы. Однако тот отказался и попытался скрыться. В районе перекрестка улиц Горького – Трудовой рулевой Vista не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части. В результате этого ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Водителем оказался несовершеннолетний житель Благовещенска 2002 года рождения. «Молодой человек управлял автомобилем в состоянии опьянения», – отмечают в ведомстве. В отношении рулевого составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Автомобиль был поставлен на охраняемую стоянку, молодого человека передали законному представителю.

Видео: instagram.com/blag_dtp