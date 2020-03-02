Экс-полковника Захарченко обвиняют в получении взятки на 1,5 миллиарда: обзор прессы

Китай и Индия соревнуются за первое место в мире по количеству населения; премьер Японии просит граждан не скупать туалетную бумагу; на выставке ПродЭкспо-2020 продавали безалкогольное мороженое. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» сообщает, что бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение – в особо крупном взяточничестве, почти на полтора миллиарда рублей. В «Комсомольской правде» на эту тему говорится, что экс-полковник и миллиардер Захарченко крышевал черную дыру в бюджете страны. «Самого богатого экс-полковника страны, у которого при обыске обнаружили заначку почти в 9 миллиардов рублей, теперь подозревают в покровительстве «прачечной» по отмыву триллиона рублей!

И если такие заначки встречаются у полковников, то какие можно встретить у генералов? И, прикрывая рот ладошкой: «Молчу, молчу!», переключаюсь на другие материалы.

Очень интересно

На сегодняшний день, как пишут «Аргументы неделi», на Земле проживает 7,76 миллиарда человек. Ежегодно население увеличивается более чем на 90 миллионов человек. В мире только 2 страны, чье население более 1 миллиарда. Это Китай и Индия, борьба которых за первое место с каждым годом становится острее. Ожидается, что к 2023 году Индия займет лидирующую позицию. На конец января текущего года в Китае 1 400 979 200 человек, в Индии – 1 357 580 350 человек. Россия в этом списке находится на 9-м месте. У нас всего 146 762 098 миллионов человек.

Напишут же такое

Вернемся к простому и понятному. Земному, так сказать. В «Мире новостей» рассказывают о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал граждан прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса. Дело в том, что не так давно в стране распространились слухи, будто одноразовые маски делают из тех же материалов, что и туалетную бумагу. Из-за этой утки во многих крупных городах Японии и возник дефицит салфеток и туалетной бумаги. В иных магазинах отмечены длиннющие очереди, и люди стоят именно за бумагой, а не за колбасой, например. Культурная все-таки нация. Очень культурная.

Летят утки

А вот о чем в «Собеседнике». Зевака-турист, прогуливаясь по славному американскому городу Нью-Йорку, немного заплутал. Да еще, вероятно, приехал из-какой-нибудь деревни на окраине страны, не мог пользоваться навигатором. Ну и спросил дорогу у первого попавшегося на глаза горожанина. Горожанин – простой человек – подробно разъяснил деревенщине, где находится искомая точка, после чего продолжил дорогу в своем направлении, а зевака-турист – в своем. Вот, собственно, и все, ничего необычного, кроме того, что простым горожанином был никто иной как Леонардо ДиКаприо.

А вот интересно, мог бы кто-нибудь подобным вопросом побеспокоить, ну, к примеру, Киркорова? А потом, подумав, этот вопрос я с повестки снял: американского ковбоя, прогуливающегося по улицам Москвы, я еще могу представить. Но Киркорова…

На посошок

Долго читал в «Комсомольской правде» статью о только что закончившейся выставке ПродЭкспо-2020 – 1 800 производителей продовольствия со всей страны! Символ импортозамещения – сыр – в каких только видах не встречается, в том числе и совершенно черный по цвету. Оказалось, писк моды: черный цвет в тренде. Но красят сыр не ваксой, а какой-то ерундой на основе древесного угля. Про сверхпастеризованное молоко узнал, про майонез без уксуса, яиц и майонеза, про безглютеновое печенье без молока и сахара.

Все добирался до того момента, где речь пойдет о заявленном в заголовке алкогольном мороженом. Предвкушал, можно сказать. Ага. Добрался. Только и написано, что – «на любителя». И зачем читал всю эту фигню?

В какой-то одной из газет промелькнуло еще сообщение, что в Приморье, на Масленице, принародно показали небольшой ролик с порнографией, но тут ничего из ряда вон, учитывая, что вся наша жизнь… Впрочем, у меня на этом все.