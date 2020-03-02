Китайцы сообщают о предвзятом отношении со стороны властей РФ в связи с коронавирусом

Давно живущий в России китайский блогер Хао Чживэй в соцсети Facebook возмутился действиями российских органов власти в отношении граждан Китая в связи с коронавирусом. По его словам, контроль в общественных местах связан с этнической принадлежностью. Таким проверкам не подвергаются россияне, вернувшиеся из Южной Кореи и Италии.

«Что за паранойя такая тотальная опять из-за коронавируса? Проверяют во всей Москве паспорта граждан Китая по национальным признакам, одного и того же человека проверят по насколько раз в день, это при том что этот человек не был ни разу в Китае за последнее 2 года. Это все при том что границы между Россией и Китаем закрыты, гражданам КНР въезд в Россию запретили. Езжу в общественном транспорте, одни лица некитайской внешности кашляют, при этом не носят маски, руками лицо и рот не закрывают, кашляющих китайцев не видел нигде. А тех россиян, только приехавших из Италии или Южной Кореи, на улицах не проверяют паспорта и не отводят на карантин в принудительном порядке. Или просто их трудно выделять из толпы по национальным признакам? В Южной Корее заболевших уже более 1 000 человек, а рейсы между Россией и Южной Кореей еще летают и летают. Идея была правильна – вести санитарно-гигиенический мониторинг, но как всегда когда доходит все это до низу, превращается непонятно во что», – пишет блогер.

Фото: biang.ru

26 февраля «Новая газета» опубликовала письма, в которых содержится просьба посольства Китая остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы. В диппредставительстве попросили правительство Москвы «не предпринимать чрезмерных мер» в отношении граждан Китая.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также заявляла о недопустимости дискриминации китайских граждан. Департамент транспорта Москвы заявил об отсутствии дискриминации в отношении граждан КНР при проверке в общественном транспорте в условиях вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Как сообщили в департаменте, по просьбе сотрудников метрополитена и ГУП «Мосгортранс» проверку проходят все иностранцы, и избирательного отношения к гражданам Китая нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия по дипломатическим каналам согласовывает с КНР действия по нераспространению коронавируса. Он подчеркнул, что не может идти речи о том, чтобы предпринимать какие-то действия дискриминационного характера.

Хао Чживэй на своей страничке в Facebook также рассказывает об абсурдных ситуациях, в которые попадают граждане Китая по вине российских органов власти из-за коронавируса, сообщает Biang.ru.

«Слышал о многих смешных, порой до абсурда, трудно объяснимых моментах в рамках этого санитарно-гигиенического мониторинга: отвести человека под карантин, чтобы недавно приезжий в Москву сидел дома или в общаге недели 2 или 3, вышел хоть за дверь дома – есть вероятность, что тебя тут же отводят под принудительный карантин в инфекционную больницу с дальнейшей угрозой депортации, в связи с этим у меня вопрос: а если человек живет один, то что ему делать с продуктами? Ведь если он из аэропорта приехал к себе домой и вышел за порог дома – это типа уже нарушение, поэтому у него теоретически даже не будет возможность запасаться продуктами на эти карантинные дни, что делать с выбросом мусора за эти 2-3 недели? Почему порой медики и полицейские, которые приходят за это время к китайцам на проверку, не носят маски и сами не соблюдают правила санитарно-гигиенического мониторинга? Они что? Заранее знали, что вообще-то среди приезжих граждан КНР нету заразившихся и на самом деле все это по факту есть шоу-показуха-цирк непонятно для кого, поэтому они так не беспокоятся о своем здоровье, общаясь с "потенциально опасными переносчиками коронавируса" и не предпринимая абсолютно никаких защитных средств на себе?» – задается вопросом блогер.

Фото: biang.ru

Вернувшаяся из Китая в Москву в феврале аспирантка МГУ и блогерша Линь Чуаньчжао надеялась, что с начала марта ее период карантина по причине коронавируса закончится, но врачи продлили ей и другим китайским студентам проверку температуры и ежедневный осмотр носовой и ротовой полости в поликлинике при университете до 16 марта.

«В больнице нам выдают еще одно свидетельство о карантине, при этом медики сидят без масок и в грязных бахилах... Да уж, цивильно», – констатирует она и приводит фотографии.

Фото: biang.ru