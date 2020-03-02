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сегодня, 09:19 3

Победа в конкурсе по благоустройству, шимановские ключи и дороги: губернатор подвел итоги недели

Победа в конкурсе по благоустройству, шимановские ключи и дороги: губернатор подвел итоги недели
Фото: www.instagram.com

Губернатор Амурской области 1 марта подвел итоги последней недели февраля. Глава региона начал с позитивной новости об успехе Тынды и Циолковского в конкурсе проектов по благоустройству. Они получат федеральные средства на создание комфортных территорий для отдыха. В Тынде появится «БАМовский Арбат», а в Циолковском преобразится городской парк.

Следующей темой недели стала поездка главы региона в Шимановский район. «Посмотрели школу села Петруши, местный ДК, встретились с населением. Старая проблема Шимановска – природные ключи, которые выходят на поверхность и подтапливают близлежащую территорию. Сейчас готовят ПСД на спрямление и расчистку русла реки Большая Пёра. Это должно в полной мере разрешить эту ситуацию», – познакомил амурчан с результатами командировки Василий Орлов.

Завершает губернаторский рейтинг событий дорожная тема. Василий Орлов поделился информацией о мобильном приложении «Госуслуги.Дороги»: «Очень удобное – есть карта, на которой отмечены различные участки дорог – желтым цветом, где работы ведутся, зеленым – где работы завершены, серым – где ожидается их начало. Можно спланировать оптимальный маршрут».

Также глава области заметил, что изношенное дорожное полотно должно своевременно приводиться в порядок, дороги и улицы должны быть комфортными и безопасными, с этим областному руководству помогает национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Конечно, ремонт дорог затрудняет автомобильное движение, – высказался Василий Орлов по поводу реализации задачи дорожной безопасности. – Мы видим и принимаем все замечания населения по этому поводу. Актуализируем, делаем поправки. Но откладывать ремонт нельзя – это ставит под угрозу безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Наши улицы должны быть удобными для всех участников дорожного движения».

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#губернатор #Тында #Циолковский #Шимановск

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    дети в школах голодные

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Аликанте

    дети в школах голодные



    Что же твоих детей родители дома не кормят?



    И вообще, не хлебом единым...



  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    обещали-голосовали-а на деле деньги до детей так и не дошли

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