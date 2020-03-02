Ватикан опроверг сообщения о заболевании папы Римского коронавирусом
Сообщения о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения папы Римского Франциска не соответствуют действительности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на службу печати Ватикана.
Ранее портал MCM News сообщал, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам Франциск переведен в карантин.
29 февраля папа Римский Франциск из-за болезни отменил три групповые аудиенции. Тем не менее он отслужил мессу и провел запланированные рабочие встречи, заявил журналистам официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни. При этом были отменены три групповые аудиенции понтифика. Ранее в четверг папа Франциск не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике. Об этом сообщало РИА Новости.
На территории Италии выявлено более 1 000 случаев заражения COVID-19.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и за границы Китая. По данным на 29 февраля на территории страны от нового коронавируса скончались 2 835 человек, заражены более 79,2 тысячи человек, выписаны около 39 тысячи. Вне Китая число зараженных достигает 4 691 человека в 51 стране.
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