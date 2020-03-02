Ватикан опроверг сообщения о заболевании папы Римского коронавирусом

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Ранее портал MCM News сообщал, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам Франциск переведен в карантин.

29 февраля папа Римский Франциск из-за болезни отменил три групповые аудиенции. Тем не менее он отслужил мессу и провел запланированные рабочие встречи, заявил журналистам официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни. При этом были отменены три групповые аудиенции понтифика. Ранее в четверг папа Франциск не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике. Об этом сообщало РИА Новости.

На территории Италии выявлено более 1 000 случаев заражения COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и за границы Китая. По данным на 29 февраля на территории страны от нового коронавируса скончались 2 835 человек, заражены более 79,2 тысячи человек, выписаны около 39 тысячи. Вне Китая число зараженных достигает 4 691 человека в 51 стране.