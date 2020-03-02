Легковушка врезалась в трубы теплосетей в Благовещенске (фото)

Вечером 1 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием легковушки. Машина врезалась в трубы теплосетей.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 23:25 в районе дома 6/3 по улице Студенческой. «Женщина-водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, не справилась с управлением, не выбрала безопасную скорость движения, совершила наезд на препятствие – трубы теплосетей», – сказали в ведомстве.

Сама водитель была травмирована. Ее на месте происшествия осмотрели врачи скорой помощи, женщина от госпитализации отказалась.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: instagram.com/blag_dtp