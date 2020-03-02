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сегодня, 09:01 1

Легковушка врезалась в трубы теплосетей в Благовещенске (фото)

Легковушка врезалась в трубы теплосетей в Благовещенске (фото)

Вечером 1 марта в Благовещенске произошло ДТП с участием легковушки. Машина врезалась в трубы теплосетей.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 23:25 в районе дома 6/3 по улице Студенческой. «Женщина-водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, не справилась с управлением, не выбрала безопасную скорость движения, совершила наезд на препятствие – трубы теплосетей», – сказали в ведомстве.

Сама водитель была травмирована. Ее на месте происшествия осмотрели врачи скорой помощи, женщина от госпитализации отказалась.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    11 минут назад

    Да как там Витц то можно "размотать"? 40 лет бабе - она "в вождение" не научилась.

    Отбирайте права нафиг.

    А на том месте, как я уже предлагал. поставьте бетонное заграджение с шипами, чтоб уж наверняка и теплопровод не портили.

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