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сегодня, 08:45 4

В Приамурье 17 лет строгого режима получил мужчина, выплеснувший кипяток на уфсиновца

В Приамурье 17 лет строгого режима получил мужчина, выплеснувший кипяток на уфсиновца
Фото: vssut.sledcom.ru

В Амурской области Белогорский городской суд вынес приговор осужденному. Мужчина обвинялся в применении насилия в отношении сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний.

Установлено, что осужденный к реальному лишению свободы на длительный срок в сентябре 2019 года этапировался к месту отбывания наказания в специализированном железнодорожном вагоне. На станции Белогорск он выплеснул горячую воду из кружки на сотрудника УФСИН России по Забайкальскому краю, осуществлявшего конвоирование осужденных. Таким образом, сотруднику были причинены физическая боль и ожоги.

Суд приговорил мужчину по совокупности преступлений (учитывая наличие неотбытого наказания по предыдущему приговору) к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • mm_Александр Шарапов

    mm_Александр Шарапов
    29 минут назад

    Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ---- http://bit.do/mypres

  • nerv

    nerv
    19 минут назад

    почему не пожизненное ?

  • retrogr

    retrogr
    5 минут назад

    потому что ожоги не смогли классифицировать

  • Забаненный

    Забаненный
    4 минуты назад

    Статья обыкновенный кликбейт... На самом деле добавили 5 месяцев. Автор или провокатор или безграмотный.

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