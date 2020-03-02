В Приамурье 17 лет строгого режима получил мужчина, выплеснувший кипяток на уфсиновца

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В Амурской области Белогорский городской суд вынес приговор осужденному. Мужчина обвинялся в применении насилия в отношении сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний.

Установлено, что осужденный к реальному лишению свободы на длительный срок в сентябре 2019 года этапировался к месту отбывания наказания в специализированном железнодорожном вагоне. На станции Белогорск он выплеснул горячую воду из кружки на сотрудника УФСИН России по Забайкальскому краю, осуществлявшего конвоирование осужденных. Таким образом, сотруднику были причинены физическая боль и ожоги.

Суд приговорил мужчину по совокупности преступлений (учитывая наличие неотбытого наказания по предыдущему приговору) к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.