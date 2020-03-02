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сегодня, 07:21 7

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала. 20 февраля соответствующий документ был принят Государственной думой в третьем чтении, а 26 февраля его одобрил Совет Федерации.

Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, предполагается продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Также маткапитал будут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлён первый ребёнок. Этим семьям выплатят 466 тысяч 617 рублей.

При этом в семьях, где родился или был усыновлён второй и последующий ребёнок, выплата будет составлять 616 тысяч 617 рублей.

Выплаты смогут получать и мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребёнка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года, пишет RT.

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#дети #закон

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Комментарии
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  • Правильный умник

    Правильный умник
    52 минуты назад

    Как говорил вождь мирового пролетариата: "политические проститутки"...сейчас и в "зад" дадут, лишь бы поправки по конституции прошли!

  • Аликанте

    Аликанте
    37 минут назад

    всё равно рожать никто не хочет-через поколение мы все вымрем

  • mm_Александр Шарапов

    mm_Александр Шарапов
    30 минут назад

    Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ---- http://bit.do/mypres

  • sabotazh

    sabotazh
    14 минут назад

    Нифига не понял. А тем, кто родил третьего? Куда обратиться за консультацией? Только не нужно отправлять на ул. северную, там фуфлыжницы сидят, ничего толком обьяснить не могут

  • Аликанте

    Аликанте
    10 минут назад

    обратись в аптеку-где ты покупал презерватив

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    10 минут назад

    Аликанте

    всё равно рожать никто не хочет-через поколение мы все вымрем



    Чё, Батеев, решил не размножацо?

    Это правильно.

  • Аликанте

    Аликанте
    6 минут назад

    Ослам легче-они едят солому

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